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Australia equipa a sus carteros con un aerosol especial para evitar más ataques de perros

Según la empresa postal, hay una media de nueve incidentes diarios y más de 1.200 casos reportados en todo el país.

Imagen del servicio postal australiano, Australia Post

Imagen del servicio postal australiano, Australia Post EFE

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Alba Gutiérrez
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El servicio postal australiano, Australia Post, ha reforzado las medidas de protección para sus carteros con aerosoles de citronela como último recurso frente a perros agresivos, después de registrar un récord de ataques con una media de nueve incidentes diarios y más de 1.200 episodios reportados en todo el país durante los últimos seis meses.

La empresa postal ha informado en un comunicado de que 47 repartidores se enfrentan cada semana a perros agresivos o sin control, una cifra que representa un aumento del 5% respecto al mismo periodo del año anterior. El estado que más incidentes concreta es Nueva Gales del Sur, al este del país: en concreto, registra un tercio de los accidentes.

Aerosol de citronela para repeler ataques

Ante esta situación, la compañía ha comenzado a desplegar en el equipamiento de sus trabajadores un aerosol de citronela como medida de última instancia para repeler ataques.

El producto, que no es tóxico y está elaborado a base de agua, busca distraer temporalmente al animal y permitir que el cartero se aleje de forma segura. Según la empresa, el sistema ha resultado eficaz en el 95% de los casos en los que se ha utilizado durante el último semestre.

Mordeduras, arañazos, heridas o caídas de vehículos de reparto: algunas de las lesiones sufridas por los carteros

Como reflejan las imágenes difundidas por la empresa, la mayoría de los incidentes ocurren cuando los perros no están sujetos debidamente durante las entregas, y cerca de dos tercios se producen en la vía pública después de que los animales escapen de sus propiedades o deambulen libremente, mientras que más de un tercio tiene lugar dentro de los domicilios de los clientes.

Estos ataques han provocado lesiones como mordeduras, arañazos, heridas y caídas de vehículos de reparto, algunas de ellas con necesidad de atención hospitalaria.

El director de Seguridad de Australia Post, Russell Munro, ha señalado que el crecimiento de las compras por Internet ha incrementado las entregas a domicilio y, con ello, las interacciones entre repartidores y mascotas.

Desde la empresa, pidieron a los propietarios a mantener a sus perros encerrados o sujetos cuando esperan una entrega y recordó que puede suspender temporalmente el reparto en viviendas o calles donde exista riesgo para sus trabajadores.

Además, indicó que todos los incidentes son comunicados a las autoridades locales para apoyar las labores de control y prevención.

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