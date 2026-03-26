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Carmen Estévez, la mujer que sobrevivió al ataque de una manada de perros en Tomiño: "He vuelto a nacer"

Carmen, de 77 años, reconstruye los minutos en los que creyó que iba a morir y cómo un gesto instintivo y la intervención de un vecino evitaron el desenlace fatal.

Carmen Estévez cuenta cómo sobrevivió al ataque de una manada de perros

Carmen Estévez cuenta cómo sobrevivió al ataque de una manada de perros

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Carmen Chao
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Cumplirá 78 años el próximo 6 de abril, pero reconoce que el 24 de marzo será a partir de ahora su segundo cumpleaños. Carmen Estévez salió a caminar este martes por una zona que conoce bien, en el entorno de su vivienda, en Tomiño. En cuestión de segundos, varios perros la rodearon. "Fue horrible. Eran muchísimos. Me cercaron, parecía que estaban entrenados para atacar".

El primer impulso fue protegerse. "Querían agarrarme el cuello", recuerda. Entonces se tiró al suelo. "Me puse boca abajo, me eché los brazos por encima de la cabeza". Ese gesto, aparentemente simple, resultó determinante: las mordeduras se concentraron en los brazos mientras trataba de resguardar la cara. Su hijo, Pablo Fernández, lo confirma. "Ese movimiento evitó consecuencias aún más graves", insiste.

Aun así, el ataque fue devastador. "Me llevaron a rastras. Me sacaron toda la ropa. No me quedó una pieza encima". En medio del caos, tuvo una idea que hoy recuerda con un sentido del humor que revela su fortaleza: "Me cubrí la cara, pensé: 'salvo la cara para que me reconozcan después de muerta'".

La intervención de un vecino, Miguel, cambió el desenlace. Había pasado previamente por la zona y regresó al percibir el peligro. "Llegó y me salvó la vida", asegura Carmen, que no duda en definirlo como "un ángel". Su hijo lo corrobora: "Un vecino volvió atrás y fue el primero que la ayudó".

Cuando llegaron los servicios sanitarios, la escena era crítica. "No perdió el conocimiento, pero estaba en shock", explica Pablo. Las hemorragias fueron controladas en el lugar antes de su traslado al hospital. Las heridas, abiertas por la gravedad de las mordeduras, requieren curas constantes. "Ahora es cuestión de tiempo", apunta su hijo.

Días después, ya en su domicilio, comienza a recuperar la normalidad. "Estoy mejor. Ya puedo hablar", dice. La familia ha presentado denuncia y la investigación permanece en manos de la Guardia Civil.

Agentes del Seprona y de la Policía Local de Tomiño identificaron ya a los siete perros implicados. Seis de ellos pertenecen al inquilino de una vivienda próxima al camino donde se produjeron los hechos. Ninguno de ellos contaba con chip.

El 6 de abril Carmen cumplirá 78 años. Una celebración que adquiere ahora un significado distinto. "He vuelto a nacer", concluye.

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