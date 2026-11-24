Las polémicas detenciones del ICE continúan en Estados Unidos tras sumarse dos nuevos arrestos en Seattle. "Por favor, te lo ruego, no". Con esta desesperada súplica se aferraba una mujer a la pierna de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que el sábado detuvo a esta mujer y a su padre, en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma, en el noroeste del país, cuando embarcaban en un vuelo con destino a Los Ángeles.

El ICE ha justificado en un comunicado el arresto explicando que ambos se han quedado en el país más allá del plazo autorizado por sus visados, en violación de la ley. La hija está acusada, además, de "agresión" por arrojar café caliente a uno a de los agentes. En su nota, ICE señala a otros pasajeros, que, asegura, agredieron a los efectivos y obstaculizaron la detención. Padre e hija se encuentran recluidos en el Centro de Procesamiento del ICE del Noroeste, en Tacoma, Washington.

Alaska Airlines ha asegurado que no "habían recibido aviso previo" por parte del ICE, mientras que el Puerto de Seattle, la autoridad que gestiona el aeropuerto, ha expresado su "indignación" por esta operación, que se ha llevado a cabo sin su participación o conocimiento.

Español detenido por el ICE

Un joven universitario español lleva diez días detenido en un centro de inmigración de Georgia, Estados Unidos, tras ser arrestado por agentes migratorios del ICE en Florida mientras ayudaba en una mudanza, sin que su familia sepa cuándo podrá salir.

El ciudadano catalán tenía un visado vigente hasta 2029, pero desconocía que la universidad había cancelado el documento que acreditaba su condición de estudiante internacional porque sus clases eran telemáticas, según su abogada.

La letrada Regina Pitarch, quien representa al estudiante de la Universidad de Misuri, ha detallado que el joven ha firmado un documento que le presentaron como una "deportación voluntaria", sin contar con asistencia legal. "Le prometieron que en una semana iba a ser deportado y ya lleva diez días allí", ha explicado Pitarch.

El estudiante, natural de Barcelona, fue detenido el viernes 13 de noviembre en Suwannee, en el norte del estado de Florida, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Tiene poca comida, pasa hambre y no le dan el acceso a medicinas ni a un médico. Tampoco tiene antecedentes penales ni en España ni en Estados Unidos", relata la abogada.

El Departamento de Exteriores catalán afirma que se están haciendo todas las gestiones necesarias para conseguir su liberación

Detenciones sin límites

El DHS presume de haber hecho más detenciones y deportaciones de inmigrantes irregulares en dos años que en toda la era del expresidente demócrata Joe Biden (2021-2025). Según sus datos, se han realizado más de 700.000 arrestos y deportado a más de 925.000 personas entre los años fiscales 2025 y 2026 (en EE.UU. los años fiscales van de septiembre a octubre del año siguiente).

Detrás de los números, hay miles de casos documentados como detenciones que se han llevado a cabo sin ningún tipo de orden judicial. Al principio, el ICE orquestó redadas masivas en estados como California o Minesota, cuyas capitales, Los Ángeles y Mineápolis, fueron calificadas por la Administración de Trump como "ciudades refugio".

Uno de los primeros casos que dieron la vuelta al mundo fue el de Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño residente de Maryland, que fue deportado por error en marzo de 2025 junto a más de 200 venezolanos que, según las autoridades, eran criminarles que pertenecían a la organización criminal Tren de Aragua.

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