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Siete muertos en Estados Unidos por la bacteria carnívora Vibrio vulnificus

Luisiana registra cinco fallecidos y Florida suma dos en lo que va de año por una bacteria que puede contraerse al exponer heridas abiertas al agua del mar o consumir marisco crudo.

Bacteria 'Vibrio vulnificus'.

Bacteria 'Vibrio vulnificus'. Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han elevado a siete el número de fallecidos este año por infecciones provocadas por Vibrio vulnificus, conocida como bacteria "come carne" o carnívora. Los casos se concentran en Luisiana y Florida, dos estados situados en la costa del Golfo de México.

Luisiana ha registrado nueve pacientes infectados, todos ellos hospitalizados, de los que cinco han fallecido. Las cifras superan el promedio histórico para este periodo del año, situado en siete casos y una muerte, según el Departamento de Salud de Luisiana (LHD).

Florida, por su parte, ha notificado un nuevo fallecimiento en el condado de Marion. Se suma al registrado el pasado 30 de julio, el primero de 2026 en Estados Unidos relacionado con esta bacteria. El estado acumula hasta el momento 14 casos.

¿Cómo se contrae la bacteria carnívora?

Las autoridades han pedido extremar las precauciones entre mayo y octubre, meses en los que aumentan las temperaturas y se registra una mayor incidencia. La infección puede producirse cuando una herida abierta entra en contacto con agua del mar o mediante el consumo de marisco crudo, especialmente ostras.

La bacteria recibe el nombre de "come carne" porque las infecciones en la sangre pueden provocar lesiones y ampollas en la piel. Entre los síntomas también figuran fiebre, diarrea acuosa, cólicos, náuseas, vómitos, escalofríos y una bajada de la presión arterial.

"Las personas con infecciones graves pueden requerir cuidados intensivos o la amputación de extremidades. Cerca de una de cada cinco personas con una infección por Vibrio vulnificus muere, a veces un día o dos después de enfermarse", ha advertido el Departamento de Salud de Luisiana.

Hasta 200 infecciones al año

Estados Unidos registra cada año entre 150 y 200 infecciones por Vibrio vulnificus, principalmente en los estados próximos al Golfo de México, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El aumento de la temperatura del mar podría incrementar la incidencia durante las próximas décadas. Un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos calcula que los casos anuales podrían crecer de forma progresiva hasta un 50% en 2090 respecto al registro histórico hasta 1995. El mismo análisis estima que los costes asociados podrían alcanzar los 6.100 millones de dólares.

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