Así ha sido la cirugía para extirpar el nódulo de pulmón al Papa León XIV, tras la que se ha confirmado el diagnóstico de cáncer

Tres horas en quirófano, 90 minutos de intervención y una operación que, según la Santa Sede, ha terminado "positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto". El papa ha superado con éxito una cirugía pulmonar robótica, mínimamente invasiva, destinada a extirpar un nódulo en el pulmón, una intervención que ha permitido extraer el tejido afectado a través de una pequeña incisión en el tórax.

El diagnóstico es un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón de células no pequeñas.

La neumóloga Arantza Campo, de la Clínica Universidad de Navarra, explica que este tipo de cirugía consiste en acceder al pulmón mediante pequeñas incisiones en el tórax, localizar el nódulo y extraerlo junto con una cantidad limitada de tejido pulmonar para su posterior análisis. En este caso, el estudio de la muestra se ha realizado durante la operación, con el objetivo de verificar si la enfermedad se encontraba en una fase inicial.

Reposo y seguimiento médico

Tras la intervención, el Pontífice sigue ingresado en el hospital Gemelli de Roma, donde continuará bajo supervisión médica. Según ha explicado el portavoz del Vaticano, el papa ha salido del quirófano con hambre e incluso ha pedido la cena.

Ahora comienza el periodo de recuperación, que dependerá de la evolución clínica y de la respuesta del paciente durante los próximos días.

Como explica Arantza Campo, el ingreso hospitalario tras una cirugía de estas características puede prolongarse entre dos y siete días. Una vez que el paciente recibe el alta, comienza una recuperación progresiva en la que va retomando sus actividades habituales de forma gradual, siguiendo las indicaciones del equipo médico.

La agenda del papa, pendiente de su evolución

El calendario oficial del Papa continúa en el aire. Se ha cancelado toda su actividad hasta el próximo martes 20 de octubre, una decisión que permitirá al papa disponer de tiempo para recuperarse y evitar esfuerzos durante los primeros días posteriores a la intervención.

La prioridad ahora es comprobar que la evolución tras la cirugía sea favorable y que pueda iniciar la recuperación sin complicaciones. Aunque la operación ha terminado con éxito, habrá que esperar a su evolución médica para conocer cuándo podrá retomar sus compromisos oficiales.

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