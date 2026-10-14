Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

PAPA LEÓN XIV

Así ha sido la cirugía para extirpar el nódulo de pulmón al Papa León XIV, tras la que se ha confirmado el diagnóstico de cáncer

El Pontífice ha pasado la noche ingresado en el hospital Gemelli de Roma. Los médicos han conseguido extraer el nódulo pulmonar mediante una técnica mínimamente invasiva.

El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar y permanecerá ingresado una semana

Así ha sido la operación del Papa León XIV

Publicidad

Adolfo Izquierdo
Adolfo Izquierdo
Publicado:

Tres horas en quirófano, 90 minutos de intervención y una operación que, según la Santa Sede, ha terminado "positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto". El papa ha superado con éxito una cirugía pulmonar robótica, mínimamente invasiva, destinada a extirpar un nódulo en el pulmón, una intervención que ha permitido extraer el tejido afectado a través de una pequeña incisión en el tórax.

El diagnóstico es un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón de células no pequeñas.

La neumóloga Arantza Campo, de la Clínica Universidad de Navarra, explica que este tipo de cirugía consiste en acceder al pulmón mediante pequeñas incisiones en el tórax, localizar el nódulo y extraerlo junto con una cantidad limitada de tejido pulmonar para su posterior análisis. En este caso, el estudio de la muestra se ha realizado durante la operación, con el objetivo de verificar si la enfermedad se encontraba en una fase inicial.

Reposo y seguimiento médico

Tras la intervención, el Pontífice sigue ingresado en el hospital Gemelli de Roma, donde continuará bajo supervisión médica. Según ha explicado el portavoz del Vaticano, el papa ha salido del quirófano con hambre e incluso ha pedido la cena.

Ahora comienza el periodo de recuperación, que dependerá de la evolución clínica y de la respuesta del paciente durante los próximos días.

Como explica Arantza Campo, el ingreso hospitalario tras una cirugía de estas características puede prolongarse entre dos y siete días. Una vez que el paciente recibe el alta, comienza una recuperación progresiva en la que va retomando sus actividades habituales de forma gradual, siguiendo las indicaciones del equipo médico.

La agenda del papa, pendiente de su evolución

El calendario oficial del Papa continúa en el aire. Se ha cancelado toda su actividad hasta el próximo martes 20 de octubre, una decisión que permitirá al papa disponer de tiempo para recuperarse y evitar esfuerzos durante los primeros días posteriores a la intervención.

La prioridad ahora es comprobar que la evolución tras la cirugía sea favorable y que pueda iniciar la recuperación sin complicaciones. Aunque la operación ha terminado con éxito, habrá que esperar a su evolución médica para conocer cuándo podrá retomar sus compromisos oficiales.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Bulgaria apunta a Rusia tras el ataque con drones que ha hundido un carguero dejando 11 desaparecidos en el mar Negro

Bulgaria apunta a Rusia tras el ataque con drones que hunde un carguero en el mar Negro

Publicidad

Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump anuncia que Estados Unidos prepara la "exploración masiva" de petróleo y gas en Groenlandia

El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar y permanecerá ingresado una semana

Así ha sido la cirugía para extirpar el nódulo de pulmón al Papa León XIV, tras la que se ha confirmado el diagnóstico de cáncer

Imagen del interior de un avión

Un caza croata intercepta un avión de pasajeros por una falsa alerta de secuestro durante un vuelo a Alemania

Imagen del papa León XIV
PAPA

Los médicos confirman que el papa León XIV tiene cáncer de pulmón

Bulgaria apunta a Rusia tras el ataque con drones que hunde un carguero en el mar Negro
Ataque drones Bulgaria

Bulgaria apunta a Rusia tras el ataque con drones que ha hundido un carguero dejando 11 desaparecidos en el mar Negro

El hombre vuelve a caminar frente a sus hijos
Estados Unidos

Un hombre vuelve a caminar tres años después tras un grave accidente y sorprende a sus hijos

El hombre no avisó a sus hijos y simplemente se plantó delante de ellos: la reacción de los pequeños es enternecedora.

La bloguera Charlie Anderson-Read
Muerte

Muere a los 41 años la influencer Charlie Anderson-Read y anuncia su muerte en un vídeo: "No lo he publicado desde otro mundo"

La bloguera se despide de sus seguidores mediante un video, agradeciendo el apoyo durante el proceso.

Imagen de archivo de Selma Blair

Detienen a la actriz Selma Blair por golpear en un avión un auxiliar y morder a un tripulante de cabina en pleno vuelo

El robot rojo y dorado incautado por la policía

Investigan a dos jóvenes acusados de usar un robot para agredir sexualmente a una menor y retransmitirlo en directo

Antena 3 Noticias

Donald Trump lanza una web para homenajear a Cristóbal Colón como "el héroe estadounidense por excelencia"

Publicidad