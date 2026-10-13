El papa León XIV, operado con éxito de un nódulo pulmonar en el hospital Gemelli de Roma

El papa León XIV ha sido operado con éxito de un nódulo en el pulmón. La intervención quirúrgica, realizada este martes en el Policlínico Gemelli de Roma, "ha concluido con éxito", según ha confirmado la oficina de prensa del Vaticano.

El pontífice, de 71 años, había ingresado este martes en el centro hospitalario para someterse a la extirpación del nódulo, que le fue detectado durante una revisión médica rutinaria. Por el momento, la Santa Sede se ha limitado a comunicar el resultado satisfactorio de la operación, sin ofrecer más detalles sobre su evolución posterior.

León XIV anunció su operación durante el Ángelus

Fue el propio papa quien comunicó públicamente que tendría que pasar por quirófano. Lo hizo el pasado domingo, desde la ventana del Palacio Apostólico, después del tradicional rezo del Ángelus y ante los miles de fieles que se habían congregado para escuchar sus palabras.

Según explicaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano, el nódulo pulmonar había sido descubierto tras "un control de rutina", lo que llevó a programar la intervención para este martes.

Finalmente, la operación se ha desarrollado según lo previsto y ha terminado con éxito, tal y como ha comunicado oficialmente la Santa Sede.

El pontífice mantuvo su agenda antes de la intervención

Pese a tener programada la operación, León XIV desarrolló con normalidad su actividad institucional durante el lunes, un día antes de ingresar en el hospital.

El papa estadounidense y peruano mantuvo siete audiencias, según el boletín diario del Vaticano, en las que recibió a diferentes representantes de la Iglesia católica.

Entre ellos se encontraban el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

También se reunió con el nuncio apostólico Martin Krebs, el arzobispo estadounidense Timothy Broglio y el representante de la Santa Sede ante la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, Michael Francis Crotty.

Además, recibió al presidente y al secretario general de Cáritas Internacional, Tarsicio Isao Kikuchi y Alistair Dutton.

Tras esta jornada de encuentros, el pontífice ingresó este martes en el Policlínico Gemelli para someterse a la intervención. El Vaticano ha confirmado que la operación ha concluido satisfactoriamente, aunque todavía no ha comunicado información adiconal sobre su recuperación.