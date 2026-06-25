Dos terremotos en segundos y alertas de tsunami, así fue el gran desastre en Venezuela

Un primer terremoto, de magnitud 7,2, sacudió a las 18:04 de la tarde la zona de la costa central del país venezolano, teniendo su epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, unos 280 km al oeste de Caracas. Así informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

A los pocos segundos, concretamente 39 después, un seísmo más potente, de magnitud de 7,5, afectó la misma zona. El epicentro estuvo cerca del municipio de Yumare, un poco más al norte del previo.

Más de 20 réplicas y alerta por tsunami

Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón fueron los estados afectados por ambos terremotos y por las "más de 20 réplicas" que les sucedieron, informó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

Tras registrarse los movimientos sísmicos, se emitieron alertas de tsunami para Venezuela, Aruba y Bonaire, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas. No obstante, fueron canceladas a posteriori.

Primeras informaciones

Al poco tiempo, empezaron a circular videos e imágenes en redes sociales que mostraban grandes edificios completamente colapsados, gente aterrorizada y herida, y enormes daños estructurales en hileras enteras de edificaciones.

Rodríguez se pronunció a las 12 de la madrugada para decretar el estado de emergencia nacional y anunciar la suspensión de clases y de todas las actividades no esenciales.

Además de brindar un balance inicial de la situación, la presidenta interina aseguró el despliegue de los equipos de emergencia.

"Queremos pedir la mayor colaboración de la población. Las viviendas que hayan sufrido grandes afectaciones en su infraestructura deben ser evacuadas", concluía a la vez que daba las condolencias a "los que sufrieron la pérdida de algún familiar".

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