Terremoto Venezuela
Dos terremotos en segundos y alertas de tsunami, así fue el gran desastre en Venezuela
En las últimas horas, Venezuela ha sido sacudida por dos terremotos, ambos de una magnitud superior a 7. El estado de emergencia ya ha sido decretado en el país. Así fue como ocurrió todo.
- Última hora de los terremotos de Venezuela en directo: El Servicio Geológico de Estados Unidos estima entre 10.000 y 100.000 muertos
- Los desgarradores testimonios en Venezuela tras los terremotos: "Cuando bajamos el escenario era de película de terror"
- Las labores de rescate en Venezuela tras los devastadores terremotos, streaming en directo
Publicidad
Un primer terremoto, de magnitud 7,2, sacudió a las 18:04 de la tarde la zona de la costa central del país venezolano, teniendo su epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, unos 280 km al oeste de Caracas. Así informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
A los pocos segundos, concretamente 39 después, un seísmo más potente, de magnitud de 7,5, afectó la misma zona. El epicentro estuvo cerca del municipio de Yumare, un poco más al norte del previo.
Más de 20 réplicas y alerta por tsunami
Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón fueron los estados afectados por ambos terremotos y por las "más de 20 réplicas" que les sucedieron, informó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.
Tras registrarse los movimientos sísmicos, se emitieron alertas de tsunami para Venezuela, Aruba y Bonaire, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas. No obstante, fueron canceladas a posteriori.
Primeras informaciones
Al poco tiempo, empezaron a circular videos e imágenes en redes sociales que mostraban grandes edificios completamente colapsados, gente aterrorizada y herida, y enormes daños estructurales en hileras enteras de edificaciones.
Rodríguez se pronunció a las 12 de la madrugada para decretar el estado de emergencia nacional y anunciar la suspensión de clases y de todas las actividades no esenciales.
Además de brindar un balance inicial de la situación, la presidenta interina aseguró el despliegue de los equipos de emergencia.
"Queremos pedir la mayor colaboración de la población. Las viviendas que hayan sufrido grandes afectaciones en su infraestructura deben ser evacuadas", concluía a la vez que daba las condolencias a "los que sufrieron la pérdida de algún familiar".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Última hora de los terremotos de Venezuela en directo: La cifra de muertos asciende a 164, entre ellos una española y más de 900 heridos
- La historia de Mercy y Goodness, la primeras siamesas del mundo unidas por la cabeza y separadas gracias a la IA
- Muere Alazne Solabarrieta, una mujer de ascendencia vasca en los terremotos de Venezuela
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.
Publicidad