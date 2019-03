El asesino de Toulouse, a la Policía: "Yo a la muerte la amo como vosotros a la vida"

La cadena francesa de televisión "TF1" ha emitido extractos de audio de la negociación que la policía mantuvo con el asesino confeso de siete personas en Toulouse y Montauban, en las que se oye decir al joven que no temía morir.

"Sé que puede que me abatáis, es un riesgo que corro. Así que sabed que tenéis enfrente a un hombre que no tiene miedo a la muerte. Yo a la muerte la amo como vosotros amáis a la vida", indicó Mohamed Merah, que acabó siendo abatido por las fuerzas del orden en el operativo desplegado en marzo para capturarle. Merah, francés de origen argelino de 23 años que confesó haber cometido esos asesinatos en nombre de la red terrorista Al Qaeda, dijo ser además alguien "determinado", que no buscaba ser detenido.

"Estamos negociando, y al margen de las negociaciones, no olvidéis que tengo armas. Sé lo que va a pasar, sé cómo actuáis para intervenir", añadió a los agentes, según las grabaciones adelantadas por el programa "Sept à Huit".

El ministro francés del Interior, Manuel Valls, ha lamentado que esas conversaciones se hayan difundido en un momento en que la Justicia está a cargo del caso, así como que no se hayan tomado precauciones para proteger a las familias de las víctimas.

Valls ha precisado que la conversación mantenida durante parte de las 32 horas de asedio fue grabada por los servicios de policía, pero subrayó que nunca se había hecho pública y que por lo tanto "conviene preguntarse" sobre los medios mediante los cuales la cadena se ha hecho con la misma.

En ella se puede escuchar que aunque su objetivo era "matar con prioridad a militares, porque se han implicado en Afganistán", abarcaba también a "todos sus aliados", fueran de la policía o de la gendarmería.

Merah añade que si no hubiera sido identificado tenía otros atentados en mente y no descartaba haber entrado en las comisarías, "haber abatido al policía de la entrada, haber matado a gente por la calle, a gendarmes que circulan en coche (...), al azar y sin preparación".

El joven, que estaba fichado por pertenencia a organizaciones islamistas radicales y por haber pasado sendas estancias en Afganistán y Pakistán, indicó además que aunque pudo burlar a los servicios secretos cuando le convocaban para interrogarle, no fue a esos países precisamente de vacaciones.