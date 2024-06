Arranca la campaña electoral en Francia y sus deportistas se unen contra la extrema derecha

Hoy se da el pistoletazo de salida a la campaña electoral en Francia, un evento que se ha estado gestando tras una semana de intensas negociaciones y designaciones de candidatos. La ultraderecha de Marine Le Pen se destaca en las encuestas, mientras que la unión de la izquierda bajo el nuevo Frente Popular aún no se ha medido en los sondeos. Por su parte, la derecha se presenta dividida.

El deporte francés contra la extrema derecha

Los deportistas de varias disciplinas también han entrado en campaña. Han firmado un manifiesto contra la extrema derecha, aunque son los futbolistas los que más se están posicionando, aprovechando la plataforma de la Eurocopa.

Kylian Mbappétomó la iniciativa de ser el portavoz principal en la primera conferencia de prensa de Francia en esta Eurocopa. El atacante, ya oficializado como futbolista del Real Madrid y que debuta en un gran campeonato como líder del equipo francés, atrajo toda la atención con un discurso más orientado a la política que al fútbol. Mbappé instó a todos los jóvenes a ejercer su derecho al voto y expresó su rechazo a los extremos en vista del crecimiento de la ultraderecha.

Mbappé advirtió que "los extremos están a las puertas del poder". Ha llamado "a todo el mundo a votar, a tomar conciencia de la situación". "Tenemos la necesidad de identificarnos con nuestros valores de respeto", ha señalado el delantero, que ha precisado que "quiero estar orgulloso de defender a un país que representa mis valores".

Además de Mbappé, ya se habían pronunciado previamente Thuram y Dembelé. El nuevo jugador del Real Madrid ha mostrado su acuerdo con las palabras de Marcus Thuram, que aseguró que, "como ciudadanos, hay que luchar a diario para que esto (la victoria de la formación de Le Pen en las elecciones europeas) no vuelva a suceder y que no pase la Agrupación Nacional". "Comparto los valores de Marcus, para mí no ha ido lejos. Es la libertad de expresión y me alineo con él", ha dicho el ex del Paris Saint-Germain al respecto.

Varias manifestaciones contra la extrema derechahan tenido lugar este fin de semana, siguiendo el llamado de Mbappé, y hoy juega la selección francesa en la Eurocopa. Aún no se sabe si habrá nuevas declaraciones de los jugadores.

Le Pen cree que la campaña del 12M de Puigdemont "humilla a Francia"

La líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, cree que la campaña de las elecciones catalanas del candidato de Junts+, Carles Puigdemont, desde la localidad francesa de Argelès-sur-Mer "humilla a Francia" como lugar de referencia para los criminales.

Lo ha dicho en una entrevista de este lunes en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, donde también ha afirmado que si gana las elecciones "esta situación no durará mucho" y ha asegurado que será implacable con los que ataquen las instituciones, sobre todo de los países amigos y socios, textualmente.

