Arabia Saudí condena la represión en Siria

El monarca saudí ha calificado de "inaceptables" los incidentes de Siria en unas declaraciones difundidas por Al Arabiya en las que pide el fin del derramamiento de sangre en el país.

"Lo que está ocurriendo en Siria no es aceptable para el reino de Arabia Saudí. No hay justificación para el derramamiento de sangre en Siria, y lo que está pasando no tiene nada que ver con la religión o la ética.

El liderazgo sirio debe poner rápidamente en marcha reformas profundas", ha manifestado. Por último, Abdulá ha señalado que "el futuro de Siria se debate entre dos opciones: la sabiduría o el caos".

En referencia al Gobierno sirio, ha apuntado que "o elige por su cuenta la sabiduría o será empujado a las profundidades de la confusión y la pérdida". Las protestas contra el régimen de Al Assad comenzaron en el mes de marzo y los manifestantes han continuado concentrándose día tras día en diversas ciudades del país para exigir al presidente que abandone su cargo.

La opositora Unión para la Coordinación de la Revolución Siria ha informado de que la ofensiva de este domingo del Ejército con carros de combate y otros vehículos blindados en varias zonas del país ha provocado la muerte de al menos 57 civiles, la mayoría en Deir al Zor, la ciudad más grande del noreste de Siria.

El asalto a Deir al Zor, situada a orillas del Efrates, ocurre justo una semana después del ataque del Ejército a Hama, una de las ciudades en las que las protestas contra el régimen del presidente Bashar al Assad gozaban de mayor vitalidad desde que estallaran, hace cinco meses.

Fuentes de la oposición aseguran que en la última semana han muerto unas 300 personas en Hama por la represión militar, pero el régimen insiste que se trata de una violencia provocada por milicias de grupos islamistas y "grupos terroristas". En total, unos 1.600 civiles habrían muerto desde el inicio de la revuelta contra Al Assad, según grupos de Derechos Humanos.