Aparece un segundo agujero cerca de la casa que 'engulló' a su habitante

Un segundo agujero se ha abierto en Tampa (Florida), a unos tres kilómetros del que se abrió la semana pasada en la misma localidad. Afortunadamente, este último orificio se originó entre dos casas y no ha causado víctimas ni heridos.

Este socavón en la tierra mide doce pies de diámetro, tres pies de profundidad en el borde y cinco en el centro, según ha comunicado el portavoz del condado, Willie Puz a la agencia AP.

Según publica 'The Telegraph', este último agujero no estaría relacionado con el que se abrió el jueves pasado bajo la casa de Jeff Bush. "No está geológicamente conectado", ha asegurado Puz.

Bush desapareció en el interior del primer agujero de 30 pies de ancho y 60 pies de profundidad, que se tragó su dormitorio completo, él incluido.

Los residentes de las dos casas colindantes fueron evacuados y por el momento, el cuerpo ni siquiera ha aparecido y parece poco probable que llegue a recuperarse.