Un analista militar, sobre las amenazas de Trump: "Su actitud parece propia de un adolescente en una pelea de colegio"

Este viernes hemos conocido la noticia de que Irán se niega a participar en la negociaciones con Estados Unidos en Pakistán, para poner fin a la guerra "hasta que se aplique el alto el fuego en el Líbano". Según han informado las agencias Fars y Tasnim, "las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques".

Sobre esta información, el analista militar, Juanjo Fernández, ha valorado en una entrevista en Antena 3 Noticias que lo del alto el fuego "nos lo hemos inventado nosotros", ya que hay un acuerdo que todo hace indicar, "que no existe", y que "todo está caótico". Para el experto, Irán e Israel "están haciendo lo que es lógico", y están teniendo una respuesta "normal", pero el que no se sabe por donde va, "es Estados Unidos".

"O si Netanyahu le susurra lo que tiene que hacer"

A la pregunta de Manu Sánchez sobre el paradero de Donald Trump y sus publicaciones en sus redes sociales, Juanjo ha contestado: "Lo que hace es alentar las teorías de que si en realidad Trump está dirigido por otros detrás. De si es alguien de su entorno cercano el que está interviniendo, o si es Netanyahu el que le susurra lo que tiene que hacer. Y en este sentido, la insistencia de Irán en el que el acuerdo pase porque Israel deje de atacar el Líbano tiene dos objetivos: proteger a sus aliados, y buscar que EEUU se retrate y salga a la luz si de verdad manda sobre Israel, o es Israel el que manda sobre EEUU".

El analista militar considera que la sensación de que Netanyahu sea quien lleve las riendas de todo, y que Donald Trump se haya convertido en una marioneta de él, "es verdad".

"Carece de todo sentido y no tiene ningún valor"

Uno de los últimos mensajes que ha publicado el presidente de EUU en su red social, ha sido amenazar a Irán si no cumple con el alto el fuego, "con el mayor desastre de la historia". Una táctica que, según el experto, "es desastrosa", ya que no puede estar constantemente amenazando sin hacer nada. "Mostrar el palo tiene un efecto pero limitado en el tiempo y en el número de oportunidades. Llevar esto el infinito, no tiene ningún sentido, pierdes toda la credibilidad. Su actitud parece propia de un adolescente en una pelea de colegio, no tiene sentido. Si de verdad amenazas con tomar acciones cuando tu enemigo no hace lo que quieres, y resulta que tu respuesta en vez de actuar, es prorrogar la respuesta, pues esto al final carece de todo sentido y no tiene ningún valor", ha detallado Juanjo Fernández en Antena 3 Noticias.

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