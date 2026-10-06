El brote de peste neumónica en Siberia ha encendido las alarmas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Tanto, que el propio Donald Trump ha reaccionado a la muerte en circunstancias no esclarecidas de una empleada en un instituto de investigación de peste.

"Es una enfermedad muy dura; ayudaremos a cualquiera que enfrente este problema", ha asegurado el presidente estadounidense, que dice tener la situación bajo control, a pesar del hermetismo del Kremlin.

El Gobierno estadounidense emitió el domingo una alerta sobre este posible brote de peste neumónica. Según informó el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal), las autoridades rusas han puesto en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, por sospechas de peste pulmonar. "Lo están llamando neumonía. Hace años la neumonía se podía tratar más fácilmente, pero los microbios y los gérmenes se han fortalecido de manera desproporcionada. Aun así, les ayudaremos. Les ayudaremos en todo lo posible", concluyó Trump antes de partir a Nebraska.

Hipótesis sobre la muerte de la trabajadora

Por su parte, el Kremlin agradeció este martes el ofrecimiento de Donald Trump. "Es siempre algo muy bueno cuando se ofrece ayuda", aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. Respecto a la muerte de la trabajadora en el instituto de investigación, Peskov informó que se estudian dos versiones: que la paciente se contagió en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

Al respecto, Peskov señaló que Rospotrebnadzor, la agencia rusa de defensa del consumidor, que hasta ahora no ha reconocido que la víctima falleciera de peste pulmonar y se limitó a señalar que se trató de un caso de "neumonía de etiología desconocida", irá informando "a medida que avancen las investigaciones respecto al caso"

Trump señala a Irán por el incidente de FlyDubai

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirma que Teherán está detrás del intento de estrellar un avión de Flydubai en Israel, contradiciendo la cautela de su vicepresidente, JD Vance. Al tiempo que ofrecía asistencia médica a Moscú tras confirmarse un brote de peste pulmonar en Siberia.

Al ser preguntado por la prensa sobre si considera a Teherán responsable del incidente en la aerolínea de Dubái, Trump ha afirmado tajantemente: "Lo creo. Personalmente lo creo, sí". Sus declaraciones contrastan de forma previa con la postura expuesta horas antes por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien aclaró que aún no se han presentado pruebas concluyentes sobre el grado de implicación iraní en el caso.

El suceso en cuestión involucra al copiloto omaní del vuelo de Flydubai, quien agredió e hirió al capitán en pleno vuelo con un hacha de emergencia antes de ser reducido por la tripulación y los pasajeros. El agresor confesó que planeaba estrellar la aeronave contra el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, y que diseñó el ataque antes de incorporarse a la compañía aérea emiratí.