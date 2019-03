Un muerto y más de 600 heridos en los enfrentamientos en Egipto

Al menos una persona ha muerto y otras 600 han resultado heridas en los enfrentamientos ocurridos en el centro de El Cairo entre partidarios y detractores del presidente egipcio, Hosni Mubarak, según ha informado un portavoz del Ministerio de Sanidad a la televisión estatal, precisando que el fallecido era un hombre que trabajaba para las fuerzas de seguridad.

Por su parte, las cadenas árabes Al Yazira y Al Arabiya cifraban en 500 el número de heridos en los enfrentamientos que se han producido este miércoles entre partidarios y detractores del presidente egipcio, Hosni Mubarak, en la plaza Tahrir, en el centro de El Cairo, según informan las cadenas árabes Al Yazira y Al Arabiya.

Por el momento no está claro a qué grupo pertenecen estos heridos, pero los manifestantes anti Mubarak han estado denunciando en las últimas horas que policías de paisano se han unido a los partidarios del presidente en su ataque.

Según informa Al Yazira, partidarios de Mubarak se encuentran en los tejados de los edificios que dan a la plaza y han estado lanzando piedras contra los manifestantes. Por su parte, el portal egipcio 'Egypt Daily News' informa de que se ha pendido fuego a un coche en las proximidades del Museo Egipcio, que el Ejército ya ha procedido a extinguir, y se han lanzado cócteles molotov contra los manifestantes a favor del cambio.

Un corresponsal de la BBC que se encuentra en la plaza informa de que en estos momentos parece haber más partidarios de Mubarak que detractores protestando y precisa que han rodeado a un grupo de periodistas extranjeros que se encontraban cubriendo los hechos.

Previamente, equipos de TV3, CNN y Al Arabiya habían sido atacados por partidarios del presidente. Horas antes, partidarios del presidente habían irrumpido en la plaza montados en camellos y caballos y habían arremetido contra los manifestantes que piden la dimisión de Mubarak.



Berlín urge a Mubarak a iniciar la transición política

El Gobierno de Alemania ha urgido nuevamente al presidente egipcio, Hosni Mubarak, a iniciar la transición democrática en el país africano, tras una jornada de enfrentamientos entre partidarios y opositores al régimen.

"Las escenas de violencia en las calles de El Cairo nos hacen preguntarnos si los dirigentes políticos de Egipto han entendido la necesidad de una rápida reconstrucción democrática", ha afirmado el ministro de Exteriores, Guido Westerwelle, en un comunicado.

El ministro exhorta a las fuerzas de seguridad egipcias a no actuar contra los manifestantes y consideró que "se debe evitar a toda costa" cualquier "escalada de la situación". "Una represión violenta de la protesta es inaceptable para Alemania y la comunidad internacional", ha añadido.



En directo, desde Egipto

El enviado especial de Antena 3, Ángel Carreira era testigo a primera hora del intento de recuperación de la tranquilidad en las calles, ya que la gente necesita regresar a sus trabajos para subsistir cada día y ya llevan muchos días sin trabajar. Así lo ha confirmado una testigo de la revuelta, una joven española residente en El Cairo que ha asegurado que se ha programado otra manifestación para el viernes.

Indignación tras el mensaje de Mubarak

Egipto escucha en silencio un mensaje que lleva más de una semana esperando. El todavía presidente, Hosni Mubarack, lo ha dicho: no se volverá a presentar a las elecciones. Conducirá a su país a una transición pacífica y morirá en Egipto, su país. Para ellos no es suficiente. Quieren que se vaya, que se vaya ya. "30 años pasando hambre, 30 años aprovechándose de nosotros, 30 años vendiéndonos a otros países. No tiene nada más que hacer aquí", afirma un manifestante. Otro advierte: "Este hombre nos está provocando. Quiere provocar una masacre en este país".

No ha llegado a masacre, pero en Alejandría jóvenes armados con palos y piedras se han enfrentado a los partidarios del régimen de Mubarak. El ejército, y varios civiles, han dispersado a los manifestantes sin tener que lamentar víctimas. La población más afín al antiguo Gobierno también ha salido a la calle para dar su apoyo a Mubarak. "No abandonaremos a Hosni por mucho que le pese a todos aquellos que quieren destruir este país", asegura.

La oposición se niega a cualquier negociación con el presidente del país y ya tiene claro cuáles serán los siguientes pasos: disolución del Parlamento, crear una nueva Constitución y crear el Gobierno de Transición. "Si los islamistas llegan al poder se crearía un nuevo problema. queremos un gobierno que siga un sistema institucional. Queremos justicia en nuestro país, un país donde nos sintamos como seres humanos con derechos", afirma un opositor. Egipto sigue esperando a que escuchen sus plegarias.