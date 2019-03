Amanda Knox: "Quiero dar las gracias a todos los que creyeron en mí"

La joven estadounidense Amanda Knox, absuelta del asesinato en 2007 de la británica Meredith Kercher, regresó el martes a su país tras pasar cuatro años en prisión en Italia y dio las gracias a todos los que creyeron en ella, entre lágrimas y arropada por su familia.



"Quiero dar las gracias a todos los que creyeron en mí, me defendieron y me apoyaron, a mí y a mi familia", dijo Knox entre lágrimas en una breve comparecencia de prensa al llegar al aeropuerto de Seattle, su ciudad de origen. Después agregó: "Mi familia es lo más importante para mí ahora y por eso quiero estar con ellos".



En compañía de sus padres, Knox aterrizó en Seattle procedente de Italia, donde ella y el que era su novio, el italiano Raffaele Sollecito, fueron este lunes absueltos en el juicio en apelación del asesinato de Kercher, estudiante del programa de intercambio universitario "Erasmus" con quien la estadounidense compartía casa en Perugia.



Los medios estadounidenses han cubierto en las últimas semanas el día a día del juicio, con enviados especiales a Perugia, donde el lunes la corte que vio el caso dispuso, tras diez horas de liberación, la absolución de Knox y Sollecito por "no haber cometido" los hechos que se les imputaban.



La Fiscalía había solicitado el pasado 24 de septiembre la cadena perpetua para Knox y Sollecito, condenados en diciembre de 2009 en primera instancia a 26 y 25 años de prisión, respectivamente.



En una carta, entregada por Knox para que fuera difundida a los medios de comunicación al secretario general de la Fundación Italia-EEUU, Corrado Maria Daclon, la joven agradece las muestras de apoyo que recibió de los italianos durante su estancia en prisión.



Tras esta absolución, se prevé que los abogados del ahora único culpable de la muerte de Meredith, el marfileño Rudy Guede, pidan reabrir el caso.



Guede fue condenado en sentencia firme a 16 años de cárcel al considerar el tribunal que fue él quien asesinó a la joven británica durante un "juego sexual", pero con la participación de Knox y Sollecito.



Mientras, la familia de Meredith pidió que se busque la verdad, puesto que considera que la absolución de Knox y Sollecito "ha dejado sin respuestas" muchas preguntas sobre quién asesinó a la joven.



"La sentencia de hace dos años ha sido totalmente anulada y por ello ahora nacen nuevas preguntas. Si (Rudy) Guede no estaba solo, pero con él no estaban ni Amanda ni Raffaele, ¿quién estaba aquella noche?", se preguntó el hermano de Meredith, Lyle Kercher.