Mujeres con cáncer de mama reciben quimioterapia innecesaria en Alemania

El reciente escándalo en torno a los diagnósticos de cáncer de mama en la ciudad alemana de Bremen ha conmocionado al sector sanitario. Al menos 34 mujeres han sido diagnosticadas erróneamente y sometidas a tratamientos oncológicos innecesarios.

Según han confirmado las autoridades sanitarias y la propia clínica implicada, ginecólogos de distintos centros enviaron muestras de tejido al Instituto de Patología para analizar con más detalle el posible tumor. Este proceso es habitual y sirve para identificar con precisión el tipo de cáncer y decidir el tratamiento más adecuado.

Mala interpretación de los marcadores tumorales

Sin embargo, en este caso hubo un fallo grave. Un médico examinó estas muestras y presuntamente interpretó mal al menos uno de los marcadores tumorales clave. Este tipo de marcador es fundamental para confirmar si existe cáncer y qué características tiene. La clínica ha explicado que la confusión de este especialista provocó que las pacientes recibieran informes incorrectos.

Las mujeres diagnosticadas recibieron tratamientos agresivos, entre ellos quimioterapia y terapias con anticuerpos, que, según la clínica y las autoridades sanitarias, no habrían sido necesarios.Se trata de procedimientos duros, con efectos secundarios importantes, y que solo deben aplicarse cuando existe un diagnóstico claro.

El principio de "los cuatro ojos"

Ante la gravedad de lo ocurrido, la fiscalía ha abierto una investigación por posible negligencia. El médico responsable ya ha sido apartado de su puesto en la clínica de Bremen. Además, el centro ha introducido nuevas medidas de control: a partir de ahora, cualquier diagnóstico deberá ser revisado por dos especialistas siguiendo el llamado "principio de los cuatro ojos", con el objetivo de evitar que una sola opinión determine un tratamiento tan delicado.

La institución de Gotinga, donde el médico también trabajaba, revisó todos los casos en los que participó entre 2024 y 2025. Según han comunicado, no se encontraron irregularidades allí, en parte porque ese centro no le tenía asignado el análisis de casos de cáncer de mama.

Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de los controles internos y la necesidad de contar con sistemas de verificación sólidos en los laboratorios de patología. Un solo error puede cambiar por completo la vida de una paciente. Para las mujeres afectadas, ahora comienza el difícil proceso de asumir lo ocurrido y exigir responsabilidades. Para el sistema sanitario, es una llamada de atención para reforzar los mecanismos que eviten que algo así vuelva a suceder.

