Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

DEFENSA MILITAR

Alemania apuesta por los drones kamikaze: se autodestruyen cuando atacan al objetivo

Alemania ha destinado más de 500 millones de euros para comprar estos aviones no tripulados como parte de su rearme militar. La Conferencia de Múnich adelanta un informe preocupante, bajo el título 'En proceso de destrucción', tras el alejamiento entre Europa y EEUU.

Drones kamikaze

Alemania apuesta por los drones kamikazes que se autodestruyen cuando atacan al objetivo | Antena 3 Noticias

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

El Gobierno alemán prevé encargar drones de ataque por valor de 536 millones de euros como parte de un proceso de rearme acelerado iniciado tras la invasión rusa de Ucrania. La operación se enmarca en un acuerdo más amplio de 4.300 millones de euros y contempla la adquisición de municiones de asalto a las empresas alemanas Helsing y Stark Defence, según documentos consultados por Reuters.

Los drones que planea adquirir Alemania están diseñados para sobrevolar una zona durante un tiempo determinado y lanzarse después contra objetivos concretos, destruyéndose en el impacto. Este tipo de armamento ha demostrado la eficacia en conflictos recientes, especialmente en el frente ucraniano.

Ucrania y el auge de la industria de los drones

El presidente de Ucrania, Volodímir Zeleski, ha subrayado en varias ocasiones el potencial estratégico y económico del sector de los drones. Según explicó Ucrania cuenta actualmente con unas 450 empresas dedicadas a la fabricación de estos sistemas, de los cuales entre 40 y 50 son líderes del sector.

Zelenski ha señalado que, pese a tratarse de una industria relativamente joven, es ya la más grande del país y una de las que despierta mayor interés inversor, especialmente en el ámbito de la defensa y la aviación no tripulada.

Europa entra en una era de confrontación

La decisión alemana coincide con el inicio de la Conferencia de Seguridad de Múnich, cuyo informe previo lanza un mensaje especialmente alarmante bajo el título 'En proceso de destrucción'. El documento advierte que Europa se adentra en una etapa prolongada de confrontación, marcada por el distanciamiento de Estados Unidos y el debilitamiento del orden internacional.

El informe apunta a que la retirada progresiva del respaldo estadounidense ha dejado al descubierto importantes carencias militares en la Unión Europea y plantea dudas sobre si los planes de rearme anunciados hasta ahora serán suficientes para garantizar la seguridad del continente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Carlos III se muestra dispuesto a colaborar con la policía por el caso de su hermano Andrés

Imagen del rey de Reino Unido, Carlos III

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de un coche policial en Francia

Un hombre acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores en nueve países

Drones kamikaze

Alemania apuesta por los drones kamikaze: se autodestruyen cuando atacan al objetivo

Camboya pide en una carta a Macron "documentos históricos" para resolver las disputas con Tailandia

Francia enviará una carta a sus ciudadanos de 29 años para animarles a que tengan hijos

La camiseta diseñada por Zara de Bad Bunny en la Super Bowl
Superbowl

Una influencer pierde más de mil seguidores en dos minutos por este vídeo publicado en la actuación de Bad Bunny en la Superbowl

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en una foto de archivo
CASO EPSTEIN

Censuran el nombre de 6 hombres que podrían estar incriminados en la trama de pederastia de Jeffrey Epstein

La familia de la presentadora Savannah Guthrie, "desesperados" tras vencer el plazo de fianza de rescate de Nancy
Desaparición

La familia de la presentadora Savannah Guthrie, "desesperados" tras vencer el plazo de fianza de rescate de Nancy

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez en su casa de Tucson. La familia vive un momento desesperado.

Policía metropolitana de Londres
Desaparecidos

Se busca a un niño de 12 años y a una adolescente de 14 años que fueron vistos por última vez viajando juntos a Londres

Se trata de un niño de 12 años y una adolescente de 14 que se cree que viajaban juntas a Londres.

Aterrizaje en Georgia

Aterrizaje de película en una avenida abarrotada de coches, en plena hora punta, en el estado de Georgia

Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell lanza una oferta a Trump: hablar con "total honestidad" del caso Epstein a cambio de un indulto

Nuevo ataque de Estados Unidos a una presunta narcolancha en el Pacífico

Estados Unidos vuelve a bombardear una presunta narcolancha en el Pacífico y deja dos muertos y un superviviente

Publicidad