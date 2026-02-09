Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Al menos 4 muertos y 3 trasplantes hepáticos por el hongo 'sombrero de la muerte', uno de los más venenosos del mundo

Las autoridades sanitarias piden a la población evitar la recolección de hongos silvestres este año, ya que el 'sombrero de la muerte' puede confundirse con variedades comestibles.

Imagen de seta venenosa

Imagen de seta venenosaPixabay

Ángela Clemente
Publicado:

Al menos cuatro personas han muerto y otras tres tuvieron que recibir trasplantes de hígado tras el consumo del hongo conocido como 'sombrero de la muerte' (Amanita phalloides), uno de los más venenosos del mundo. En California, la proliferación de este hongo se ha visto favorecida por el invierno lluvioso que se ha vivido, precisa 'ANSA'.

Las autoridades sanitarias piden a la población evitar la recolección de hongos silvestres este año, ya que el 'sombrero de la muerte' puede confundirse fácilmente con variedades comestibles.

Los afectados tienen edades comprendidas entre los 19 meses y los 67 años. Muchos de los pacientes afectados desarrollaron lesiones hepáticas agudas de rápida evolución, con cuadros de insuficiencia hepática que precisaron hospitalizacien unidades de cuidados intensivos.

El sombrero de la muerte

El 'sombrero de la muerte' está considerado como uno de los hongos más venenosos del mundo. Forma parte de un pequeño grupo que contiene amatoxinas, compuestos altamente tóxicos responsables de alrededor del 90% de las muertes por intoxicación con hongos a nivel global. Suele crecer en parques urbanos y bosques, especialmente bajo robles.

"En un año típico vemos entre dos y cinco casos de intoxicación por este hongo. Tener cerca de 40 es algo muy inusual", ha explicado el doctor Craig Smollin, director médico de la división de San Francisco del Sistema de Control de Envenenamientos de California, precisa 'ANSA'.

Los expertos han explicado que ñas temperaturas otoñales más cálidas combinadas con lluvias tempranas provocaron una especie de "superfloración" del hongo este año.

El color del hongo

Los especialistas advierten de que el color del hongo no es un indicador confiable de su toxicidad y que cocinarlo, secarlo o calentarlo no reduce el veneno.

Entre los primeros síntomas se encuentran dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, y pueden aparecer dentro de las 24 horas posteriores a la ingesta. Hay casos en los que los síntomas iniciales desaparecen, pero el daño hepático grave puede desarrollarse entre dos y tres días después, con consecuencias fatales.

Localización del hongo

Las autoridades han detectado ejemplares del hongo en parques locales y nacionales del norte de California y la costa central, con focos en áreas de Monterey y la bahía de San Francisco.

El departamento de salud ha indicado que entre los afectados hay numerosos hablantes de español, mixteco y mandarín, por lo que amplió las alertas preventivas en distintos idiomas. Más del 60% de los intoxicados tenía al español como lengua principal.

