La familia de la presentadora Savannah Guthrie, "desesperados" tras vencer el plazo de fianza de rescate de Nancy

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez en su casa de Tucson. La familia vive un momento desesperado.

Cartel de b&uacute;squeda de Nancy Guthrie

Cartel de búsqueda de Nancy GuthrieEFE

Ángela Clemente
Publicado:

La familia de Nancy Guthrie vio a la mujer por última vez el sábado por la noche después de cenar en casa de una de sus hijas. La puerta del garaje se abrió a las 21:48 horas (4:48 GMT del domingo) y se cerró dos minutos después.

En la madrugada del domingo, a eso de las 1:47 horas (8:47 GMT), la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. Casi media hora más tarde, 2:12 hora local (9:12 GMT) un software detectó a una persona en la cámara. 16 minutos después, 2:28 hora de Tucson (9:28 GMT), la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.

La familia se percató de la desaparición de la mujer tras tener conocimiento de que no había asistido a la misa del domingo por la mañana como solía hacer, por lo que avisaron a las autoridades.

El caso ha despertado bastante expectación. Se han reportado, al menos, tres notas de supuesto rescate enviadas a medios de comunicación.

"Un momento de desesperación"

La fecha límite prevista para el rescate por el regreso sano y salvo de la madre de Savannah Guthrie ha expirado, poco después de que la presentadora de noticias estadounidense emitiera un nuevo comunicado de ayuda. En un video publicado en redes sociales, Guthrie señaló que su familia se encuentra en un momento de "desesperación".

Según se iba acercando la fecha límite del lunes a las 17:00 horas, los funcionarios señalaron que todavía no habían identificado a un sospechoso o persona de interés en la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie.

Sin nuevas informaciones

Según detalla la BBC, en una actualización justo antes de la fecha límite de la fianza, la Oficina del Sheriff del Condado de Pima señaló que no tenía ninguna información nueva para divulgar.

El comunicado del sheriff agregó que "la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie sigue activa y en curso" y que "el FBI está manejando todos los aspectos relacionados con cualquier nota de rescate o comunicación que involucre a la familia Guthrie".

El FBI ha asegurado a través de un comunicado que agentes de todo el país "continúan desplegándose en Tucson". "Actualmente operamos un puesto de mando disponible las 24 horas, que incluye expertos en gestión de crisis, apoyo analítico y equipos de investigación. Sin embargo, seguimos necesitando la ayuda del público", añadió el comunicado del FBI.

