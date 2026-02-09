Carlos III se muestra dispuesto a colaborar con la policía por el caso de su hermano Andrés

El rey Carlos III ha manifestado su disposición a colaborar con la Policía británica si las autoridades solicitan información en relación con las acusaciones que afectan a su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein. Así lo ha trasladado este lunes un portavoz del Palacio de Buckingham en un comunicado oficial.

Según la nota difundida por la Casa Real, el monarca ha dejado patente su inquietud ante las informaciones que siguen apareciendo sobre la conducta de su hermano. "El rey ha dejado claro, en palabras y a través de acciones sin precedentes, su profunda preocupación sobre las alegaciones que continúan saliendo a la luz sobre la conducta del señor Mountbatten-Windsor", señala el comunicado.

Disposición a cooperar con las autoridades

Desde Buckingham se subraya que corresponde al propio Andrés responder a las acusaciones que pesan sobre él. No obstante, el portavoz aclara que, si la Policía de Thames Valley se pusiera en contacto con la familia real, el monarca estaría "dispuesto" a prestar colaboración. Una actitud que, según la institución, se ajusta a lo que cabría esperar en un caso de esta naturaleza.

El comunicado añade que "los pensamientos y la solidaridad de sus majestades están y estarán con las víctimas de cualquier forma de abuso", una afirmación que refuerza la línea que Carlos III ha marcado desde el inicio de su reinado respecto a este asunto.

El Palacio de Buckingham ha precisado también que, hasta el momento, ninguna autoridad policial se ha puesto en contacto con miembros de la familia real por las recientes acusaciones. Estas informaciones aluden a presuntas filtraciones de datos confidenciales que Andrés habría realizado a Epstein durante su etapa como enviado especial del Reino Unido para comercio e inversión.

El pronunciamiento del rey se produce pocas horas después de que los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, expresaran por primera vez de forma pública su "profunda preocupación" por las últimas revelaciones relacionadas con el caso.

Distanciamiento progresivo del duque de York

La posición adoptada por Carlos III supone un paso más en su estrategia de distanciamiento respecto a su hermano. El monarca ya había retirado a Andrés todos sus títulos y honores, incluido el de príncipe, tras la sucesión de informaciones, correos electrónicos y fotografías que lo relacionan con la trama Epstein.

Con este nuevo gesto, el jefe del Estado británico refuerza la voluntad de la Corona de marcar una separación clara respecto al duque de York y de subrayar su compromiso institucional ante unas acusaciones que siguen generando un fuerte impacto público.

