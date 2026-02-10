Francia enviará una carta a sus ciudadanos de 29 años para animarles a que tengan hijos

"Vuestros relojes biológicos no perdonan y, a partir de vuestra edad, desciende la tasa de fertilidad, por lo que sería recomendable que estudiarais la opción de preservar vuestros óvulos y espermatozoides para su uso futuro y que nunca tengáis que decir: "Si lo hubiera sabido...".

Ese es el mensaje que recibirán todos los franceses de 29 años a partir de junio. Una comunicación oficial por correo postal que se enmarca dentro del plan "rearme demográfico" anunciado en enero de 2024 por el presidente de la República, Emmanuel Macron.

El objetivo es concienciar y evitar que los jóvenes se enfrenten a no poder tener hijos en el futuro. Buscan que aumente la tasa de fertilidad en el país galo, donde las cifras de nacimientos están a la baja.

2025, el año con menos bebés franceses desde la II G.M.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee), 2025 fue el primer año desde la Segunda Guerra Mundial en el que se registraron más muertes que nacimientos en Francia. Nacieron 645.000 niños, frente a los 651.000 fallecimientos.

También fue el año desde el último gran conflicto mundial con la menor tasa de fecundidad (1,56 hijos por mujer). Desde entonces, los franceses nunca han tenido tan pocos hijos. Unos datos que ponen en riesgo el relevo generacional.

Francia cuenta con una población total de cerca de 69 millones de personas. El 22% tiene más de 65 años, mientras que solo el 17% tiene menos de 14 años. La edad media se sitúa en los 42,7 años.

Una iniciativa dentro del plan de "rearme demográfico"

Esta tendencia preocupa al Gobierno de Macron. Con una estrategia de 16 puntos, alertó de una "emergencia poblacional". Las pensiones o la atención sanitaria con menos trabajadores jóvenes pagando impuestos inquieta al Ejecutivo.

"Tener un hijo o no tenerlo es una decisión profundamente personal, pero detrás de estos temas privados están en juego decisiones colectivas y las políticas públicas, cuyo papel es el de abrir las posibilidades a los ciudadanos", aseguró la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, en la presentación de la estrategia en enero de 2024.

Pretenden informar a los franceses de sus posibilidades

La titular de la cartera de la sanidad francesa asegura que la intención no es aumentar la presión social, sino comunicar a los ciudadanos sus opciones.

"Las cartas que vamos a enviar contendrán información sobre salud sexual y anticoncepción, explicarán las posibilidades de conservación de los gametos y recalcarán que la fertilidad es un tema compartido entre hombres y mujeres", recalcó Rist.

Los críticos del plan francés creen que un mejor acceso a la vivienda y más ayudas a maternidad y paternidad podrían ser soluciones más efectivas.

