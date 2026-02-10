Un hombre acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores en nueve países

La justicia francesa investiga a Jacques Leveugle, un ciudadano francés de 79 años, por la presunta violación y agresión sexual de al menos 89 menores a lo largo de más de cinco décadas y en nueve países distintos. El acusado permanece encarcelado en Francia desde su imputación en 2024, según han confirmado fuentes judiciales.

Los hechos habrían ocurrido entre 1967 y 2022 y, de acuerdo con la investigación, las víctimas tenían edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. Hasta el momento, una cuarentena de ellas ya ha sido identificada. Las agresiones se habrían producido en Francia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, India y Colombia.

Un patrón repetido durante décadas

Nacido en Annecy en 1946, Leveugle se desplazó por estos países ejerciendo como supervisor de campamentos y profesor, una posición que, según los investigadores, utilizaba para acercarse a los menores. Ese acceso prolongado a entornos educativos y de ocio habría facilitado la comisión de los abusos durante años.

El caso ha provocado una fuerte conmoción en la sociedad francesa, especialmente por su similitud con otros procesos recientes, como el del excirujano Joel Le Scouarnec, acusado de violar y agredir sexualmente a 299 niños, un juicio que aún resuena en la opinión pública.

El hallazgo clave: un archivo personal

La investigación se inició tras la denuncia del sobrino del acusado. Durante una visita de su tío a su domicilio, en el departamento de Isère, encontró una memoria USB en la que Leveugle documentaba sus delitos de forma detallada. El material incluía textos escritos a modo de diario y fotografías, lo que llevó al familiar a informar a las autoridades.

La existencia de estos archivos fue confirmada públicamente por el fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, durante una rueda de prensa. Según explicó, los testimonios de las víctimas describen un patrón de acercamiento basado en la confianza y la atención prolongada.

"Los menores que han prestado declaración admiten que este hombre dedicó mucho tiempo a enseñarles idiomas extranjeros, a despertar su interés por la cultura…", señaló el fiscal, quien definió al acusado como un "personaje complejo".

La fiscalía ha decidido dar publicidad al caso para facilitar que otras posibles víctimas o testigos puedan presentarse y aportar información relevante. Las autoridades consideran que el número de afectados podría ser mayor, dado el largo periodo de tiempo y la movilidad internacional del acusado.

Durante la investigación, Leveugle también habría confesado haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma terminal, en la década de 1970, y a su tía, de avanzada edad, en los años noventa, según ha informado la fiscalía de Grenoble.

