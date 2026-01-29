¿Puede Irán defenderse de un ataque de Estados Unidos? Capacidades militares, riesgos y un escenario de alta tensión

La tensión entre Irán y Estados Unidos vuelve a escalar tras el fracaso de las conversaciones preliminares para limitar el programa nuclear iraní y el alcance de sus misiles balísticos. El presidente Donald Trump ha advertido que, si no hay un acuerdo "justo y equitativo", un nuevo ataque contra Irán, más duro que el realizado junto a Israel en junio, sigue sobre la mesa. Teherán, por su parte, promete una respuesta inmediata y ha insinuado que Israel podría ser uno de los objetivos.

Capacidad militar iraní

Desde el punto de vista militar, Irán no está en condiciones de igualar a Estados Unidos, pero sí de infligir daños significativos. Teherán dispone de unos 2.000 misiles balísticos de mediano alcance capaces de cubrir gran parte de Oriente Medio, además de miles de misiles de corto alcance y drones que podrían atacar bases estadounidenses en el Golfo, buques en el estrecho de Ormuz e incluso en territorio israelí. Estas capacidades convierten cualquier ofensiva estadounidense en una operación de alto riesgo.

La presencia estadounidense en el enclave

Washington mantiene alrededor de 40.000 soldados y unas dos docenas de instalaciones militares declaradas en la región, desde Turquía hasta Kuwait. Aunque cuenta con sistemas antimisiles Patriot y THAAD desplegados y en proceso de refuerzo, la extensión geográfica que deben cubrir es mucho mayor que la que tuvo Israel durante la guerra de 12 días del pasado junio, lo que limita su eficacia ante ataques masivos y simultáneos.

La reciente llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln, escoltado por tres destructores, refuerza la capacidad ofensiva y defensiva de Estados Unidos para sostener operaciones prolongadas y proyectar poder aéreo. Sin embargo, a diferencia de escenarios como Venezuela, Irán presenta desafíos adicionales: su ubicación estratégica, su profundidad territorial y una red de defensas aéreas, misiles y fuerzas aliadas que complican un golpe rápido y decisivo.

¿Es factible una intervención a la venezolana?

Irán cuenta con un arsenal de sistemas de defensa aérea, misiles balísticos y drones de ataque unidireccionales, así como aviones de combate estadounidenses y rusos, antiguos pero probados en combate. Las capacidades militares de Teherán, aunque son mucho menores en número y mucho más antiguas que los sistemas estadounidenses modernos, dificultan considerablemente un ataque decisivo. Y a diferencia de Caracas, Teherán se encuentra a pocas horas de la costa, lo que plantea diferentes desafíos para una posible operación militar allí.

