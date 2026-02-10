Ataques en el Pacífico
Estados Unidos vuelve a bombardear una presunta narcolancha en el Pacífico y deja dos muertos y un superviviente
EE.UU. ha vuelto a bombardear una lancha en el Pacífico. El ataque deja dos muertos y un superviviente. Se suma a otras 40 actuaciones similares que la administración Trump ha llevado a cabo en aguas internacionales desde agosto de 2025, bajo su bandera de lucha contra el narcotráfico.
Dos personas han muerto en un nuevo ataque del Comando sur de Estados Unidos a una presunta narcolancha en aguas del Pacífico. En el ataque fueron asesinados dos tripulantes, pero un tercero sobrevivió.
Según informaron las fuerzas armadas estadounidenses se activó el sistema de búsqueda y rescate para socorrer al tripulante de la lancha que sobrevivió. El general Francis L. Donovan, que está a cargo de esta división militar fue quien ordenó el ataque.
Estos operativos se vienen sucediendo desde el pasado mes de agosto y ya se contabilizan 40 similares. Coincide este último ataque con otro que Estados Unidos ha realizado a un submarino en conjunto con fuerzas armadas de Colombia, en el Pacífico, logrando la destrucción de 10 toneladas de cocaína y la detención de cuatro sospechosos.
Esta operación tiene lugar después de la visita de Gustavo Petro, presidente colombiano a la Casa Blanca donde él y Donald Trump limaron asperezas.
La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EE.UU. detuvo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas, para trasladarlos a una cárcel federal de Nueva York.
