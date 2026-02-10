Se busca a un niño de 12 años y a una adolescente de 14 años que fueron vistos por última vez viajando juntos a Londres

Dos adolescentes han sido reportados como desaparecidos el domingo por la noche. Se trata de un niño de 12 años y una adolescente de 14 que se cree que viajaban juntas a Londres.

Evie fue vista por última vez montando en una bicicleta en la zona de de Strood, Kent. A Riley se le vio el pasado lunes en la zona de Kings Cross. Ambos son blancos y el niño mide alrededor de 1,60 metros. Es de complexión mediana, tiene los ojos azules, pelo corto y en el momento de la desaparición llevaba pantalones negros con un gran agujero en la costura de la pierna izquierda y zapatillas Nike negras con una marca verde.

Evie mide un poco más, aproximadamente 1,65 m es delgada y tiene el pelo rubio. En el momento de la desaparición llevaba puestos unos leggings negros, una sudadera con capucha roja oscura con letras blancas, un abrigo negro de Canada Goose y zapatillas Jordan grises.