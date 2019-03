Alcanzan el récord Guiness de aparcamiento en línea con un hueco de 13 centímetros

Alastair y John Moffatt de Gloucester han logrado aparcar, con una sola maniobra, en línea, en un hueco en el que sólo sobran 13,1 centímetros. Es un record mundial, y así lo ha reconocido el Libro Guiness. El anterior record estaba en 14 centímetros.

Maniobra limpia

La maniobra no era fácil, tenían que hacer un trompo y no sólo no tropezar a los dos coches que estaban aparcados, sino que además, no podían tropezar con las ruedas el bordillo de la calzada. Al final lo consiguieron. La maniobra fue limpia y ninguno de los coches sufrió ni un rasguño.