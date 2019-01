AhoraEnElMundo, las noticias internacionales que están marcando este miércoles 16 de enero

Los líderes europeos intentan evitar un brexit duro

Intensa jornada en el parlamento europeo. La Cámara analiza las consecuencias del No que dieron este martes los diputados británicos al acuerdo de Brexit en la cámara de los Comunes. Los líderes europeos consideran necesario evitar el caos que supondría la salida del Reino Unido sin acuerdo. Los 27 quieren mantenerse unidos, mientras Alemania prefiere apostar por cierta flexibilidad, y prepararse para lo peor. La UE estudiará cómo reformular el acuerdo logrado con la Primera ministra británica, Theresa May, el pasado 25 de noviembre, para evitar un Brexit sin pacto, ni período transitorio el próximo 29 de marzo.

Moción de censura laborista contra May

El líder laborista, Jeremy Corbyn, se ve forzado a presentarla después de que los diputados rechazaran ayer por 230 votos de diferencia, el acuerdo de Brexit alcanzado entre la líder conservadora y la Unión Europea. Pero la derrota de May no parece indicar que la moción de censura salga adelante porque los diputados conservadores y los unionistas norirlandeses, contrarios al acuerdo de May, no tienen intención de forzar la salida de la Primera ministra.

Los terroristas de Al Shabab atacan un complejo hotelero de lujo en Kenia

Al menos 14 personas han muerto en un ataque del grupo terrorista Al Shabab, la filial somalí de Al Qaeda, a un complejo hotelero de lujo de Nairobi, la capital. Una treintena han resultado heridas, entre ellas un español, residente en Kenia. Su estado no es grave. Los asaltantes llevaron a cabo un ataque coordinado con una explosión suicida a las puertas de una sucursal bancaria. Unas 700 personas fueron evacuadas. Según el presidente del país, todos los terroristas han sido eliminados en la operación. Nairobi no padecía ningún golpe yihadista desde septiembre de 2013, cuando terroristas de Al Shabab asaltaron un centro comercial matando a 67 personas.

La hora de la verdad para Pablo Ibar

Condenado por triple asesinato en 1994, Ibar escuchará este miércoles las conclusiones de la fiscalía y la defensa. Este es el cuarto juicio al que se enfrenta el español que ya ha penado 24 años de cárcel, dieciséis años en el corredor de la muerte. En el juicio, su defensa ha intentado mostrar la debilidad de las pruebas de la acusación, incluso un agente del FBI ha declarado que la calidad del vídeo que lo incriminó, no permite confirmar su identidad. La fiscalía pedirá la pena de muerte, la defensa la absolución. El jurado tiene 3 días para decidir.