AhoraEnElMundo, las noticias internacionales que están marcando este martes 27 de noviembre

Trump no cree en el cambio climático

El presidente de Estados Unidos no se cree el informe sobre el cambio climático de la propia Casa Blanca. Donald Trump, tumba casi 1700 páginas de un informe demoledor bajo el título de Evaluación Nacional sobre el Clima. “No me lo creo”, ha dicho. El informe detalla los devastadores efectos del cambio climático en la economía, la salud y el medio ambiente. El informe ha sido realizado por 300 científicos de 13 agencias federales diferentes. Los expertos advierte de que si no se toman medidas para cambiar las tendencias climáticas actuales, las consecuencias podrían costarle cientos de miles de millones dólares al país

Barco abandonado a su suerte

Desesperada situación del pesquero de Santa Pola Nuestra Señora de Loreto. El barco sigue en aguas internacionales, próximas a Libia, después de que el jueves recogiese a un grupo de inmigrantes que navegaban en dos pateras que fueron interceptadas por una patrullera de este país africano. Tras las llamadas de socorro no han recibido respuesta de ninguna autoridad. Cada vez tienen menos comida y se acerca un fuerte temporal. Los pescadores recogieron a 12 personas entre ellas dos menores.

ONG de Derechos Humanos pide arrestar al Príncipe Bin Salman

La organización internacional Human Rights Watch presenta una denuncia contra el príncipe heredero saudí, Mohámed bin Salmán, quien visitará esta semana Buenos Aires por la cumbre del líderes del G20. La denuncia fue presentada ante un fiscal federal argentino, a quien pidió que investigue al príncipe saudí por presuntas violaciones del derecho internacional cometidas durante el conflicto armado en Yemen. Según Human Rights Watch, Bin Salman “sería penalmente responsable” como ministro de Defensa de Arabia Saudita. El escrito también hace alusión a la posible complicidad de Bin Salman en graves denuncias de tortura y otros malos tratos de ciudadanos saudíes, incluyendo el asesinato del periodista Jamal Khashoggi .