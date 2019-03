"La agencia nos ha pedido que no salgamos del aeropuerto de El Cairo"

ALGUNOS ESPAÑOLES SE HAN DESPLAZADO A EGIPTO

Muy pendientes de las pantallas del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, pero también de las últimas noticias sobre El Cairo. Algunos viajeros españoles han visto cómo se frustaba su viaje a Egipto por los acontecimientos que están sucediendo en el país. Algunos se han planteado no viajar, otros sí lo han acabado haciendo. "La agencia nos ha pedido no salir del aeropuerto, porque ahí es donde no pasa nada", cuentan los pasajeros.