'El Pirata de Culiacán' y otros influencers que acabaron muertos por burlarse de 'El Mencho' y su cártel

Estos son los creadores de contenido cuyas muertes estuvieron ligadas al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación en México. Así es la 'narcocultura' que mató a El Pirata de Culiacán y otros influencer.

Luis F. Castillo
Publicado:

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha reavivado el recuerdo de varios episodios en los que influencers y figuras mediáticas quedaron vinculados, directa o indirectamente, al entorno del crimen organizado. Algunos de esos casos terminaron en asesinato y provocaron en su momento un amplio impacto en redes sociales y medios.

El más conocido fue sin duda el de Juan Luis Lagunas Rosales, apodado 'El Pirata de Culiacán'. El joven, originario de Sinaloa, ganó notoriedad en redes sociales por sus retransmisiones en directo marcadas por el consumo de alcohol y un estilo macarra. Con 17 años, su popularidad creció rápidamente... hasta que un mensaje dirigido a 'El Mencho' circuló ampliamente en internet.

"'El Mencho' a mí me pela la verga", dijo visiblemente ebrio el 'narcoyoutuber' en uno de sus vídeos. Lagunas fue asesinado apenas una semana después, el 18 de diciembre de 2017, en Zapopan, Jalisco. Recibió 15 disparos en un ataque atribuido a presuntos sicarios vinculados al CJNG.

Y si bien nunca hubo una acusación formal pública que estableciera responsabilidades directas en torno al mensaje difundido en redes, el caso generó un fuerte debate sobre los riesgos de la exposición digital ante el crimen organizado.

Valeria Márquez

Pero la lista de creadores de contenido que han sido amenazados, atacados o asesinados tras tener contacto con 'El Mencho' o su cártel no acaba ahí. Otro caso que conmocionó a la comunidad digital fue el de Valeria Márquez, asesinada en su estética en Zapopan mientras hacía un directo en TikTok.

El crimen dio pie a rumores sobre supuestos vínculos sentimentales con Ricardo Ruiz Velasco, alias 'El Doble R', un alto oficial del CJNG. Este hombre estaba considera por las autoridades uno de los más cercanos a 'El Mencho' y fue en su momento el principal sospechoso del asesinato de la influencer.

No obstante, más tarde la Fiscalía de Jalisco informó de que no existían sospechosos formales que confirmaran esas versiones y señaló que la investigación se llevaba a cabo bajo el protocolo de violencia de género.

Markitos Toys

Otro episodio sonado es el Marcos Eduardo Castro Cárdenas, más conocido como Markitos Toys, qioem perdió a su hermano Gail Castro el 28 de marzo de 2025, hace ahora un año. La muerte de su familiar fue inmediatamente relacionada al crimen organizado.

Gail fue ejecutado en un restaurante y Markitos Toys, uno de los influencers más reconocidos del norte del país, ha sido vinculado en diversas ocasiones tanto con Los Chapitos como con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Tras la muerte de su hermano, creció la especulación sobre un ajuste de cuentas.

El propio creador de contenido tuvo que cambiarse de zona para resguardar su integridad, encontrando cobijo en Jalisco. Ahí los usuarios señalaron que presuntamente ahora estaría bajo el 'paraguas' del CJNG.

Exposición pública

Estos son los riesgos a los que pueden quedar expuestos creadores de contenido y figuras públicas cuando sus nombres aparecen vinculados, voluntaria o involuntariamente, a entornos del crimen organizado en México. Un 'narcocultura' que, en definitiva, puede matar.

La combinación de visibilidad en redes sociales y violencia estructural en determinadas regiones del país ha generado un escenario de alta vulnerabilidad. La figura de 'El Mencho' y el peso del CJNG en distintos estados siguen marcando al país centroamericano, tanto en el ámbito físico como en el digital.

