Tailandia mantiene la cadena perpetua a Daniel Sancho después de desestimar los recursos

Batacazo para Daniel Sáncho y su familia después de que la justicia tailandesa haya desestimado los recursos interpuestos y mantenga la cadena perpetua al español. A través de un comunicado el Tribunal Provincial de Samui, al sur del país, ha informado de que han rechazado las apelaciones y se mantiene la misma pena para el español.

Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta el 5 de agosto de 2023. El español se encuentra totalmente aislado del mundo en la prisión de máxima seguridad Surat Thani.

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