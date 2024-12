Acostarse con 100 hombres en un día, el 'experimento' de una famosa modelo de OnlyFans: "Como si me hubiera atropellado un autobús"

Lily Phillips, una creadora de contenido de OnlyFans de 23 años, ha sorprendido al mundo al anunciar su intención de batir un récord mundial: mantener relaciones sexuales con 1.000 hombres en 24 horas. No es la primera vez que se propone algo así porque viene de acostarse con más de un centenar de hombres en un día en un maratón sexual el pasado 19 de octubre.

Su experiencia con los 101 hombres fue documentada y han estrenado un documental titulado "I Slept With 100 Men in One Day" (Me acosté con 100 hombres en un día). En él, la modelo británica comparte reflexiones sobre la experiencia, describiendo el impacto físico y emocional que tuvo en ella.

En el documental explica que fue una experiencia única que atrajo a miles de hombres interesados en participar. Phillips organizó el maratón en un Airbnb, donde los hombres hacían cola frente a su habitación, mientras ella transmitía el evento en vivo a través de su cuenta de OnlyFans. Para garantizar seguridad y la autenticidad de los participantes, contrató personal de seguridad para verificar las identidades.

"Sin videos, no me habría dado cuenta"

"Después de horas de posiciones sexuales, me duelen el cuerpo y las extremidades. Me sentí como si me hubiera atropellado un autobús", confesó. A pesar del éxito que ha generando, llegando incluso a transmitir los momentos íntimos en su cuenta de OnlyFans, la joven admitió que la experiencia fue agotadora.

La británica se muestra afectada al describir cómo se sintió durante el maratón sexual: "A veces simplemente te disocias, no es como el sexo normal en absoluto. En mi cabeza puedo recordar a cinco, seis o diez. Y eso es todo. Es extraño, ¿no? Si no tuviera los vídeos, no me habría dado cuenta de que me había acostado con 100".

Obejtivo: romper el récord mundial

A pesar de todas las emociones y desgastes físicos que describe, parece decidida a superar su propia marca. Su nuevo objetivo es romper el récord mundial de Lisa Sparks, quien mantuvo hace dos décadas relaciones sexuales con 919 hombres en un solo día en Polonia.

Para romper este récord, la joven ha estado entrenando y aumentando el número de encuentros sexuales. La logística del evento incluirá el alquiler de un espacio y la contratación de personal de seguridad para verificar la identidad de los participantes, como ya lo hizo el pasado mes de octubre.

A pesar de las críticas en redes sociales, Phillips es firme en su decisión: "No estoy haciendo esto por el dinero", afirma. El objetivo de superar a Spearks acostándose con 1000 hombres en un solo día, está programado para enero, y ya ha abierto un proceso de selección para los participantes. Al igual que este último, el evento se transmitirá en directo a través de su página de OnlyFans y grabará otro documental.

