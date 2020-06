Floriano acusa a la "izquierda violenta" de intentar conseguir con los 'escraches' lo que no lograron "con los votos"

El vicesecretario general de Organización y Electoral del Partido Popular, Carlos Floriano, cree que la "izquierda violenta y antidemocrátrica", que se manifiesta frente a las casas de dirigentes del PP, "al grito de asesinos", lo que está intentando es "doblegar la voluntad de los españoles que mayoritariamente eligieron un Gobierno" y añade que "pretenden conseguir con la violencia lo que no consiguieron con los votos".

Floriano mantiene que a estos grupos "les importa muy poco o nada los desahucios y los desahuciados" y lo que buscan, a su juicio, es "empujar" al Gobierno para que caiga. "Pero aunque nos empujen no nos vamos a caer y no vamos a permitir que nos empujen porque tenemos la fuerza de las urnas, de la democracia y de casi once millones de españoles que defienden el proyecto" del PP.

Para Floriano "es muy difícil llegar a la gente con la bronca que algunos montan" y ha recomendado que "contra las insidias y las calumnias" se responda con "transparencia" y se expliquen las medidas que se están adoptando desde el Gobierno, no solo en el tema de los desahucios, sino en otros ámbitos. De esta forma se ha dirigido a los militantes del PP en la ciudad de Cáceres tras participar en una reunión de la Junta Local de la capital cacereña y en cuyo discurso ha recordado que, frente al problema de los desahucios, el PSOE "no hizo nada" y ahora en la oposición "dicen que hay que hacer lo que ellos no hicieron cuando estaban en el gobierno".

En este sentido ha defendido las políticas que está poniendo en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy en relación a este problema y ha resaltado que se va a promulgar una legislación que hará que los deudores hipotecarios españoles "sean los más protegidos de toda la Unión Europea" ante esta situación que ha calificado de "dramática".



También se ha referido en su intervención a la contabilidad de los partidos políticos y ha pedido una vez más "transparencia" a la hora de publicar las cuentas. "No tenemos nada que ocultar", ha recalcado, y se ha preguntado "¿por qué el PSOE no enseña sus cuentas?" al tiempo que conmina a los socialistas a que expliquen "a cambio de qué se le condonaron sus deudas".

En parecidos términos se ha dirigido a los responsables de Izquierda Unida (IU)a los que ha pedido también que "enseñen sus cuentas" y que "cumplan con Hacienda" en relación al hecho de que, según ha explicado, retenían el IRPF a los trabajadores pero "se lo quedaban ellos". "Y nos pretenden dar lecciones todos los días a todos de lo que es la transparencia", ha ironizado el dirigente 'popular'.

En su discurso, el responsable nacional de Organización del PP se ha preguntado también por qué el exministro socialista José Blanco "ahora no dimite" mientras se le pide a Mariano Rajoy que lo haga "por aparecer en unos papeles que no se saben ni de quiénes son" y se ha referido a la presunción de inocencia que "unos tienen y otros no". "A algunos solo le gustan los derechos civiles cuando les protegen a ellos, pero no cuando nos protegen a otros", sostiene.

En clave interna de partido, para Floriano el PP es la "única" formación política que puede llevar a cabo políticas sociales y económicas que permitan superar la crisis de las familias españolas y también es el único partido "capaz de articular un gran proyecto nacional sabiendo que la diversidad de las Comunidades Autónomas son una prueba más de nuestra fortaleza como nación", subraya.

En este sentido cree que la "falta de liderazgo" y la "división interna" del PSOE le "impide" liderar un proyecto de país para España, y ha hecho alusión a los problemas internos con los socialistas catalanes y gallegos y al hecho de que en Madrid "le señalen todos los días la puerta de salida a Rubalcaba".

En su ciudad natal, Floriano ha concluido su discurso ante los dirigentes del partido en Cáceres apelando a la "humildad" a la hora de trabajar desde las instituciones que gobierna el PP en la región, la provincia y la ciudad para conocer los "problemas" y los "miedos" de la gente, y les ha pedido que "sepan pedir disculpas" cuando se equivoquen en sus decisiones de gobierno.