Litera, kit de higiene y recuento cada mañana: así es la vida en la cárcel de Soto del Real de Ábalos y Koldo

Un día después de entrar en prisión, José Luis Ábalos ha recibido la visita de su abogado. "Está sorprendentemente fuerte, sólido y quería dar unas palabras de agradecimiento por el trato que está recibiendo", ha dicho su abogado. Ábalos y Koldo García entraron en prisión después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente haya acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

El juez ha considerado que no solo existen "numerosos indicios racionales de criminalidad", sino que el posible riesgo de que ambos pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta "extremo" y "máximo" en este momento.

Su abogado también ha explicado que Ábalos y Koldo han "compartido celda" esta primera noche. Hasta esta noche o el lunes no conoceremos si estarán en módulos y celdas diferentes. Según ha podido conocer Antena 3 Noticias, han pasado una noche tranquila y han cenado arroz y embutido. Por lo demás, total normalidad.

La vida de Ábalos y Koldo en la cárcel

Los dos han dormido juntos, en una celda con litera. "Koldo ha entrado más tranquilo y Ábalos sí es verdad que estaba más compungido", ha explicado Tony Núñez, de la asociación profesional de funcionarios de prisiones. Antes de cenar pasaron el tramite habitual: toma de huellas, registro de sus mochilas y un primer reconocimiento médico.

Después les dieron un kit con productos de higiene: cepillo de dientes, pasta de dientes, preservativos. El siguiente paso, una entrevista personal con el equipo técnico. "Pasa el psicólogo, el trabajador social" que les asigna su destino en prisión. Sin embargo, en este caso al ser presos preventivos no tendrán un trabajo asignado y podrán emplear su tiempo libre para actividades lúdicas.

Lo habitual es que pasen a un módulo de respeto, con presos poco conflictivos "que tienen un régimen de vida un poco más laxo". "Hay una especie de compromiso por parte del interno de cumplir determinadas normas", explica Alejandro Fernández, portavoz ACAIP Prisiones. Asimismo, se les asignará a un interno de acompañamiento para que les enseñe o les instruya cómo es la vida en prisión.

La alarma sonará a las 7:30 horas de la mañana. "Hay recuento, tienen que estar todas las celdas limpias y bajan a hacer deporte", explican. Para desayunar hacen fila para comer una pieza de bollería y un café. También pueden coger mantequilla y mermelada.

La comida se sirve pronto, sobre mediodía. Después, los reclusos pueden regresar a sus celdas para descansar antes de realizar actividades deportivas, socioculturales o de ocio. Al finalizar el día, la celda se cerrará a las 20:00 horas de la tarde, una hora después de servirles la cena. Además, tendrán derecho a 40 minutos de visitas familiares a la semana.

