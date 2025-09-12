Montero asegura que ha iniciado contactos para sacar adelante los Presupuestos pero los partidos lo niegan

Moncloa intenta recuperar la calma tras el cruce de acusacionesentre Sumar y Junts. Cada partido tomó sus posiciones respecto a la reducción jornada laboral, produciéndose una fricción entre el Gobierno de Sánchez y Junts, socio independentista catalán.

El Ejecutivo ha empezado el curso político con una derrota parlamentaria: la caída de la ley para reducir la jornada de trabajo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intenta calmar lo que parecía una estrategia de los socialistas para distanciarse de de algunos socios y construir un nuevo camino de cara a unas hipotéticas elecciones generales. Los reproches llegan justo cuando se supone que el Gobierno intenta conformar una mayoría para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Reconocen que el parlamento está muy fragmentado, pero son conscientes de que necesitan cada uno de esos votos. Por ello, la vicepresidenta primera "tiende la mano" a Junts para alcanzar un acuerdo sobre la reducción de jornada laboral y anuncia que ha comenzado a mantener reuniones sobre los Presupuestos con algunos partidos políticos.

La parte socialista busca ahora rebajar el tono, destensar la relación con el resto de partidos y socios del Gobierno. Montero ha expresado que se queda con la palabras de Yolanda Díaz en las que "tendió la mano a todas las fuerzas políticas para seguir dialogando".

En relación con los Presupuestos Generales para 2026, ha manifestado que se están desarrollando debates y encuentros sobre las necesidades que tienen los ministerios y se han empezado algunos contactos con grupos políticos. Después de dos años sin presentarlos, el Gobierno no quiere perder la votación de los PGE. La ministra Montero insiste en que esta vez sí los va a llevar al Congreso y asegura que ya ha iniciado contactos con otros partidos. Pero desde Antena 3 Noticias se ha preguntado a las formaciones y ninguno reconoce haber recibido la llamada que esperan de la ministra. Solo EH Bildu confirma que ha habido una intención de fijar una reunión que todavía no se ha producido.

"Soy discreta a la hora de mantener esas negociaciones para que puedan llegar a buen puerto y yo espero poder presentarlos lo antes posible", ha expresado la ministra de Hacienda. Aún así en Moncloa mantienen su hoja de ruta y el compromiso de presentar las cuentas en la Cámara Baja y la vicepresidenta primera segura que se va a dejar la piel para que se aprueben.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.