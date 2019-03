Zapatero dice que "hay razones de interés general" para concluir la legislatura

En una bronco debate en el pleno del Senado, Zapatero ha respondido al portavoz del PP, Pío García Escudero, quien ha descrito a un Gobierno "sin pulso y en fase terminal" y le ha garantizado que España puede afrontar sin problemas un adelanto electoral y un cambio de Gobierno: "Lo necesita urgentemente".

Zapatero ha acusado al PP de generar alarma y desconfianza y ha garantizado que concluirá las reformas previstas porque su compromiso con el país está por encima de cualquier interés personal o de partido, un partido que, ha dicho, "sufre" cuando se adoptan medidas duras y difíciles pero lo acepta por el interés general.

"Así no sirven a España y espero que ni siquiera se sirvan a sí mismos", le ha espetado al portavoz 'popular' en el Senado, Pío García-Escudero, que le ha reclamado elecciones inmediatas para poner fin a un Gobierno "ausente" mientras el país está en "descomposición económica y política", pero también "democrática", por el retorno de los "proetarras" de Bildu a las instituciones.



En un tenso Pleno de control al Gobierno en la Cámara Alta, García-Escudero le ha afeado a Zapatero su "empeño" en agotar la legislatura y le ha emplazado a poner los intereses de España por encima de los suyos, "personales y de partido".



En cambio, el jefe del Ejecutivo, que ha insistido en que su única razón es concluir las reformas económicas "para salir de la recesión y crear empleo", ha replicado que "los hechos demuestran cada día", "y no para satisfacción" del PSOE, que su acción de Gobierno no responde a un "interés personal ni de partido".



Para el portavoz 'popular', no vale el argumento de que la situación económica --turbulencias en los mercados incluidas-- es la menos adecuada para convocar elecciones, porque España es una democracia y no sólo puede afrontar un cambio de Gobierno sino que "lo necesita urgentemente". "Con la que está cayendo", ha argumentado, España "no se puede permitir un Gobierno sin pulso y en fase terminal".



A su juicio, en el Gobierno no hay "bicefalia" entre Zapatero y el vicepresidente primero, titular de Interior y candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, sino más bien "acefalia", "clamorosa falta de liderazgo" porque Zapatero no ha sabido encontrar su papel de "presidente saliente" y vacío de poder "mientras el candidato hace galas por España en avión oficial".



Es más, se ha preguntado dónde ha estado el vicepresidente primero cuando los agricultores han sufrido la 'crisis del pepino' y qué hace el ministro de Interior mientras "ha regresado el matonismo proetarra de la mano de Bildu". Y ha aprovechado para recordarle a Zapatero que en un pleno anterior proclamó que las primarias "no son un lío" para afearle que ha elegido a su sucesor "a dedo".



'Todo en ti fue un naufragio'

Según García Escudero, Zapatero "no ha sabido estar" y por lo menos debería "saber irse" y dejar ser un obstáculo y le ha dedicado, para rematar su ataque, un verso de Pablo Neruda: "Todo en ti fue naufragio".



Junto a la "descomposición política" del Gobierno y la económica, el 'popular' ha avisado también de la "descomposición democrática" porque los "proetarras" de Bildu han conseguido acceder al poder institucional "como nunca". "Hemos vuelto muchos años atrás, y para mal, eso que el fin de ETA iba a ser en esta legislatura", le ha reprochado.