Zapatero: ‘Que Rajoy no tenga prisa, porque seguirá en la oposición’

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha agradecido este domingo al PNV y a Coalición Canaria su "capacidad de pacto y su sentido de la responsabilidad" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 y, además, le ha reclamado al líder de la oposición, Mariano Rajoy, que no tenga prisa por acabar la legislatura "porque para estar cuatro años en la oposición no debería tener tanta prisa".



El jefe del Ejecutivo ha dicho ver a Rajoy estos días "un poco excitado" porque estando en la oposición "las legislaturas le parecen eternas". "Recuerdo que las legislaturas duran cuatro años", ha manifestado Zapatero durante un acto del PSOE en el que se ha mostrado convencido de que los socialistas ganarán las municipales y autonómicas de 2011 y también las generales de 2012.



Zapatero ha vaticinado la derrota del PP porque, a su juicio, el PSOE a veces acierta "y a veces no", pero emprende las reformas necesarias y las defiende "con coraje", mientras que Rajoy "no hace nada y no sabe lo que quiere hacer" y por eso los ciudadanos no le darán la mayoría en 2012.



Zapatero se ha expresado así ante cerca de 5.000 personas, según los organizadores, en Ponferrada (León), durante el acto de presentación de los candidatos socialistas para las elecciones municipales y autonómicas de 2011 en la comunidad, el secretario regional, Oscar López, y los aspirantes a las nueve capitales de provincia y a la ciudad anfitriona del acto.