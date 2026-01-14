Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Julio Iglesias

Julio Iglesias impondría pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual a sus empleadas: "El ginecólogo nos chequeó todo"

Este martes, salían a la luz las denuncias de dos mujeres que trabajaban con Julio Iglesias sobre supuestos abusos, agresiones sexuales y violencia física.

Julio Iglesias

Julio Iglesias habría obligado a las mujeres a hacerse pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual | EFE

Publicidad

El cantante Julio Iglesias ha sido nuestro artista más universal durante décadas, todo un referente mundial de nuestro país. Es por lo que España no sale de su asombro y estupor tras conocerse las denuncias de dos mujeres que trabajaban para él. Son testimonios muy duros que hablan de supuestos abusos, agresiones sexuales y violencia física. Se trata de una investigación de 'elDiario.es' y 'Univision' conocida este martes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se ocupa de este caso.

Además de esas presuntas agresiones sexuales, las víctimas cuentan que se les pedían análisis de enfermedades de transmisión sexual, según el citado medio, algo que de terminarse probando, sería un delito más. Según los testimonios, el cantante recibía directamente esos análisis de las trabajadoras, una información que es personal e intransferible, y por lo que Julio Iglesias podría enfrentarse a un posible delito de revelación de secretos y contra la intimidad. También podría enfrentarse a delitos por trata de seres humanos y agresión sexual. En caso de ser condenado, las penas podrían llegar a los 10 o 15 años de cárcel.

"Nos mandó al ginecólogo"

Una de las trabajadoras

"Él nos mandó a las chicas al ginecólogo y hacernos examen general. Había 10 o 12 chicas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos chequeó todo. Solo a las chicas", explica una de las exempleadas que ha hablado con 'elDiario.es'. Otra de las trabajadoras también explica que "ellos nos mandaron al médico, a todas. Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Nos hicieron ecografías y pruebas de sangre para ver si teníamos algún tipo de enfermedad. No me pareció normal", recordaba.

Ambas exempleadas han certificado que solo las mujeres que trabajaban como internas en el servicio doméstico eran enviadas, en grupos, a realizarse estas pruebas médicas. Tras ello, los empleadores accedían a los resultados. Hay otra mujer que ha explicado que, aunque a ella no le realizaron las pruebas, sí que escuchó conversaciones en la casa acerca del tema.

Aunque 'elDiario.es' y 'Univision Noticias' precisan que han tratado de conseguir la versión del cantante en diversas ocasiones y por varias vías de contacto durante las últimas semanas, no ha querido responder a ninguna de las preguntas de los medios ni hacer ningún comentario.

Los hechos que denuncian las trabajadoras habrían ocurrido en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) bajo el conocimiento de las mujeres que se encargaban de la gestión del hogar y la contratación del personal, según han contado dos extrabajadoras. 'elDiario.es' y 'Univision Noticias' han preguntado sobre estos casos a la encargada de la gestión de la casa y la selección de personal, pero no han obtenido respuesta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Mueren dos pacientes de cáncer en el Hospital de Burgos por un error en la preparación y administración de un medicamento

Imagen del Hospital Universitario de Burgos (HUBU)

Publicidad

Sociedad

Julio Iglesias

Julio Iglesias impondría pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual a sus empleadas: "El ginecólogo nos chequeó todo"

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 14 de enero de 2026

Efemérides de hoy 14 de enero de 2026: La sonda Hyunges llega a Titán

Efemérides de hoy 14 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 14 de enero?

Imagen de la pintura
Arte

Misterio resuelto gracias a la IA: del retablo de la Iglesia de San Miguel en Villalpando a un museo en Massachusetts

La muerte de los dos pacientes de cáncer en Burgos fue por recibir una dosis seis veces mayor a la que necesitaban
Negligencia

La muerte de los dos pacientes de cáncer en Burgos fue por recibir una dosis seis veces mayor a la que necesitaban

Aeropuerto de Tenerife
Tenerife

Intenta subir al avión con su esposa muerta en silla de ruedas en Tenerife

La Guardia Civil sitúa los hechos el 24 de octubre y descarta signos de violencia en la mujer, de 75 años.

Julio Iglesias
Testimonios

Así son los testimonios de las exempleadas que han denunciado a Julio Iglesias: "Me metió los dedos ahí"

Las denunciantes aseguran que los hechos sucedieron hace cinco años y ya han acudido a la Audiencia Nacional.

Imagen de dos Ertzaintzas

Detenido un chico de 16 años por vínculos yihadistas en Agurain, Álava

El cantante español Julio Iglesias

La Fiscalía investiga una denuncia contra Julio Iglesias tras ser acusado de agresión sexual a extrabajadoras

Brotes verdes tras los incendios en Galicia

Brotes verdes en las zonas más dañadas por los incendios de Galicia: "Estamos muy contentos"

Publicidad