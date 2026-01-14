Julio Iglesias impondría pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual a sus empleadas: "El ginecólogo nos chequeó todo"

El cantante Julio Iglesias ha sido nuestro artista más universal durante décadas, todo un referente mundial de nuestro país. Es por lo que España no sale de su asombro y estupor tras conocerse las denuncias de dos mujeres que trabajaban para él. Son testimonios muy duros que hablan de supuestos abusos, agresiones sexuales y violencia física. Se trata de una investigación de 'elDiario.es' y 'Univision' conocida este martes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se ocupa de este caso.

Además de esas presuntas agresiones sexuales, las víctimas cuentan que se les pedían análisis de enfermedades de transmisión sexual, según el citado medio, algo que de terminarse probando, sería un delito más. Según los testimonios, el cantante recibía directamente esos análisis de las trabajadoras, una información que es personal e intransferible, y por lo que Julio Iglesias podría enfrentarse a un posible delito de revelación de secretos y contra la intimidad. También podría enfrentarse a delitos por trata de seres humanos y agresión sexual. En caso de ser condenado, las penas podrían llegar a los 10 o 15 años de cárcel.

"Nos mandó al ginecólogo"

"Él nos mandó a las chicas al ginecólogo y hacernos examen general. Había 10 o 12 chicas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos chequeó todo. Solo a las chicas", explica una de las exempleadas que ha hablado con 'elDiario.es'. Otra de las trabajadoras también explica que "ellos nos mandaron al médico, a todas. Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Nos hicieron ecografías y pruebas de sangre para ver si teníamos algún tipo de enfermedad. No me pareció normal", recordaba.

Ambas exempleadas han certificado que solo las mujeres que trabajaban como internas en el servicio doméstico eran enviadas, en grupos, a realizarse estas pruebas médicas. Tras ello, los empleadores accedían a los resultados. Hay otra mujer que ha explicado que, aunque a ella no le realizaron las pruebas, sí que escuchó conversaciones en la casa acerca del tema.

Aunque 'elDiario.es' y 'Univision Noticias' precisan que han tratado de conseguir la versión del cantante en diversas ocasiones y por varias vías de contacto durante las últimas semanas, no ha querido responder a ninguna de las preguntas de los medios ni hacer ningún comentario.

Los hechos que denuncian las trabajadoras habrían ocurrido en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) bajo el conocimiento de las mujeres que se encargaban de la gestión del hogar y la contratación del personal, según han contado dos extrabajadoras. 'elDiario.es' y 'Univision Noticias' han preguntado sobre estos casos a la encargada de la gestión de la casa y la selección de personal, pero no han obtenido respuesta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.