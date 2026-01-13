Los socios de Gobierno de Pedro Sánchez adelantan que votarán en contra de frenar el precio del alquiler

El lunes el presidente del Gobierno anunció un paquete de medidas para intentar frenar el precio de los alquileres, ofreciendo incentivos fiscales a los propietarios, pidiendo a todos los grupos políticos que valorasen la propuesta. Sin embargo, los socios de Pedro Sánchez han adelantado que votarán en contra cuando el decreto llegue al Congreso.

El problema de la vivienda se ha convertido en España en una batalla política. En los siete años de gobierno del socialista el precio de la vivienda, tanto en venta como en alquiler, no ha dejado de subir, y 2024 y 2025 cerraron con repuntes que llevaron el mercado a máximos históricos.

Desde Moncloa insisten en que las medidas son necesarias. "El objetivo es introducir medidas urgentes y contundentes que beneficien a los tres millones de hogares que viven en alquileres", explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ema Saiz, que añadió que "este Gobierno está poniendo las herramientas y los instrumentos como nunca antes se había hecho en este país.

Pero desde Sumar, Podemos, ERC, entre algunos de los socios que no apoyan la propuesta, ya han advertido públicamente que rechazarán el plan. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, fue tajante al asegurar su no, debido a que "en los términos en los que se ha planteado, no va a contar con nuestro apoyo en ninguna de las maneras".

Por su parte, la portavoz en el Parlament de ERC, Ester Capella, también fue clara: "No es una buena política para garantizar el acceso a la vivienda". Y desde Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, quería que quedase "cristalino" que la formación morada "va a votar que no a cualquier regalo fiscal a los caseros".

En la misma línea, el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, mencionó al presidente en su argumento de rechazo: "No ganamos todos como sugirió Pedro Sánchez, ganan las Ayusos, las Abascal". Su compañero de grupo, Pablo Ibáñez, advirtió del posible impacto político, ya que cree "que el PSOE sigue sin ser consciente de que la vivienda es lo que le puede costar la Moncloa".

Rufián avisó

No es la primera vez que el bloque de la izquierda muestran que están en desacuerdo. Desde la amnistía hasta los escándalos de corrupción, ya han existido otras tensiones episodios, pero el tema de la vivienda puede convertirse en un problema de cara a las elecciones. Hace meses, en el Congreso, Gabriel Rufián, se dirigió especialmente a Sánchez sugiriéndole que "lo que puede acabar con su gobierno es el drama de la vivienda".

Aunque en el PSOE insisten en que el problema requiere acción inmediata y que no actuar sería mucho peor. "No podemos quedarnos con los brazos cruzados", dijo Saiz, mientras que desde Derechos Sociales, Bustinduy reclamó que hay que "favorecer a aquellos que están sufriendo, no a aquellos que se están beneficiando".

