La Fiscalía investiga una denuncia contra Julio Iglesias tras ser acusado de agresión sexual a extrabajadoras

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación tras una denuncia al cantante Julio Iglesias, después de que antiguas empleadas de su servicio doméstico -a 'elDiario.es'- le hayan acusadode agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

El Ministerio Público ha señalado que la denuncia fue presentada el pasado 5 de enero y que ha iniciado diligencias de investigación penal preprocesales de "carácter reservado", agregando que no aportará por el momento momento más detalles "en aras a la protección prioritaria de las presuntas victimas".

Según el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los tribunales españoles conocerán de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando los presuntos responsables sean españoles y el hecho sea punible en el lugar en el que se llevó a cabo; que el acusado no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero y si lo ha sido, que no haya cumplido condena; y que el agraviado o la Fiscalía interpongan una querella.

Las extrabajadoras, una empleada de hogar y una fisioterapeuta, aseguran que fueron víctimas de tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuos, según indica una investigación realizada por 'elDiario.es' en colaboración con 'Univisión Noticias'.

Presuntas presiones para encuentros sexuales

Según el citado medio, una de estas empleadas asegura haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y señala penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, presuntamente tuvieron lugar en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Para la investigación periodística realizada durante tres años, se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

La empleada que asegura a 'elDiario.es' haber sufrido penetraciones, afirma que Iglesias, que en ese momento tenía 77 años, la llamaba a su habitación en muchas ocasiones al finalizar la jornada laboral. "Me usaba casi todas las noches", indica.

"Me sentía como un objeto, como una esclava", añade. Estos encuentros sexuales tenían lugar casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada de superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

Según la investigación, en las entrevistas las personas afectadas señalan "condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias".

Las dos mujeres que denuncian agresiones sexuales "fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables", recoge la publicación que asegura que "sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos".

Los hechos relatados por dos de las trabajadoras habrían sucedido en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) presuntamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según sostienen estas dos antiguas empleadas del artista.

Fotografías de cuerpo y cara

Los testimonios de las antiguas trabajadoras describen, siempre de acuerdo a la investigación, un sistema de selección de personal para el que se les solicitaba, durante el primer intercambio de información, fotografías de cara y de cuerpo entero. Asimismo, se pactaría la contratación sin una entrevista personal.

Al poco tiempo de estar allí, según dos de los testimonios, Julio Iglesias les realizaba preguntas íntimas. "¿Te gustan las mujeres?", "¿te gustan los tríos?", "¿te has operado los pechos?" y, en algunas ocasiones, les pedía verles los senos o se los tocaba, con la intención de comprobar cómo les había quedado la cirugía de aumento de pecho o para que él evaluara si debían hacérsela. En ese tipo de conversaciones también les había lanzado proposiciones sexuales, según el relato de estas mujeres y de otros testigos.

Según las experiencias de seis extrabajadoras o visitantes de la casa, aseguran que había dos tipos de empleadas: las que realizaban tareas en el servicio doméstico y las que tenían funciones concretas, como fisioterapeutas o bien simplemente acompañantes o invitadas del cantante.

Por encima se encontrarían las encargadas, que gestionaban todas las tareas y asuntos del hogar, además de comunicar y ejecutar las órdenes del dueño de la casa. Según uno de los relatos, estas encargadas sugería o pedía a las empleadas del servicio doméstico que acudieran a la habitación de Julio Iglesias.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.