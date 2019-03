CiU confía en que la pregunta sobre la independencia sea fruto del consenso

Artur Mas prometió tener antes de año nuevo la pregunta que quiere hacer en su referéndum soberanista. En su partido dicen que Mas trabaja para acordar una pregunta que contente a todos.

Y desde los otros socios de CIU aseguran que lo importante es que todos queden contentos con el consenso. Los que sí lo tienen claro son los de Esquerra Republicana: "Independencia, sí o no".

Para el PSOE lo de la pregunta no hay ni que debatirlo. Soraya Rodríguez ha asegurado que "no cabe en nuestro texto constitucional y no cabe en nuestro ordenamiento jurídico".

Y el Partido Popular tiene otras preguntas: "¿Qué puede hacer la Generalitat para sacar a Cataluña de la crisis? Para los populares esta discusión refleja los problemas de Artur Mas -para mantenerse en el poder- por su dependencia de los votos de Esquerra.