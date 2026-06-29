Vox anuncia su rechazo a la investidura de Juanma Moreno en Andalucía: "Que siga por ese camino y saldrá elegido en tercera o nunca"

Hace poco más de un mes, los andaluces eligieron al próximo presidente de la Comunidad Autónoma. Juanma Moreno (PP) fue el ganador con 53 escaños, cinco menos que en las anteriores. El PSOE de María Jesús Montero obtuvo el peor resultado de la historia socialista en Andalucía (28) mientras que Vox sumó un diputado más en el Parlamento andaluz respecto a 2022. Adelante Andalucía (8) y Por Andalucía (5) fueran los partidos menos votados.

Los resultados dan la victoria a los populares, sin embargo los escaños obtenidos no superan la mayoría absoluta y necesitan el apoyo de Vox. En su tercer discurso de investidura el presidente en funciones ha sido claro: "Nos hacen falta dos escaños, es es la realidad, y cerrar los ojos a la realidad sería un error".

Durante sus 40 minutos de discurso avisó a Vox de que su "carácter y valores son sólidos y no cambiarán". El portavoz de la formación ultraderechista, José Antonio Fúster, ha adelanto el "no" del partido a la investidura de Moreno: "En primera, no y en segunda me parece que no", añadiendo "que siga por ese camino y saldrá elegido en tercera, cuarta, quinta o nunca".

"No se trata de votar a una persona. Se trata de votar lo que va a hacer esa persona. Las ideas de Vox tienen que estar en ese gobierno", ha subrayado.

El líder popular ha explicado que los andaluces "nos han indicado que hay que buscar votos" y, aunque confiesa que "no era lo que que quería" asume que "ha sido el deseo democrático del pueblo andaluz": "Para ello tenemos abierto un proceso de diálogo con el grupo Vox". En la misma línea, ha reconocido que el partido ultraderechista ha sido "la única fuerza que se ha mostrado dispuesta a negociar con el PP" y ha manifestado que ambos partidos deben ser "inteligentes y generosos" porque "se trata de saber ceder y escuchar".

"Merece la pena"

Moreno situó su debate en "bloqueo institucional o repetición electoral", y se ha aferrado a sus principios de "moderación, seguridad, estabilidad", señalando a PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía de "renunciar voluntariamente al diálogo".

Aún así ha pedido que "encuentren la manera de sumarse a ese proyecto común que se llama Andalucía para hacerlo más grande, más amplio y más fuerte" porque considera que, a pesar "de las discrepancias y de los diferentes modelos" de cada partido, "nos une el amor Andalucía, y aunque sólo fuera por eso merece la pena"

"Asumo con responsabilidad e ilusión el deseo de los ciudadanos andaluces de dar continuidad a la etapa de estabilidad, de reformas, de progreso y de honestidad que iniciamos en 2019. Con ese objetivo, y como establece el artículo 118 de nuestra autonomía, vengo a solicitar la investidura como presidente de la junta de Andalucía", ha zanjado Moreno.

Vox adelanta su no

Antes de entrar a la sala para dar su discurso, ha manifestado que esperaba "sentido común" y que se pusieran el "interés de los andaluces por encima de todo". El martes, es el turno de los diferentes partidos políticos que continuarán el debate de investidura en el parlamento andaluz.

Entre las intervenciones se encuentra la del líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira quien ofrecerá sus argumentos por los que rechazará el apoyo a Moreno, según han adelantado desde la formación.

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