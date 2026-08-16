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Marruecos contiene la entrada masiva en la frontera

Marruecos impidió ayer el salto de la frontera de cientos de personas, que sí pudieron cruzar a España a finales de julio. Rabat demuestra su capacidad para frenar el acceso de inmigrantes a Europa.

Imagen de migrantes cruzando la frontera de Ceuta.

Esta vez sí Marruecos contiene la entrada masiva en la frontera | Europa Press

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Fran Paino
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Para este 15 de agosto, había una macro concentración convocada a través de las redes sociales para volver a repetir el asalto masivo de inmigrantes a la valla en la frontera de Ceuta que divide territorio español y marroquí. Durante las últimas semanas se difundían mensajes por aplicaciones de internet, anunciando que esta era una gran oportunidad para llegar a Europa y que además el camino era fácil hasta conseguir entrar en Ceuta.

Esta vez Marruecos sí contuvo los intentos de pasar la frontera

En esta ocasión, el país africano ha puesto los medios necesarios para contener un nuevo intento masivo de entrada en suelo español. Lo han hecho habilitando los medios necesarias y avisando a Europa de que este tipo de despliegues conllevan un coste adicional. También las autoridades de nuestro país vecino se aseguraron de que no hubiera periodistas españoles, que presenciaran la dureza con la que se emplearon para frustrar los intentos de rebasar la valla.

Una estrategia definida

"El propio gobierno marroquí ha confesado que manipula la inmigración para conseguir resultados de su política exterior" nos explica el Almirante retirado Juan Carlos Garat. Un ejemplo de esa práctica interesada con los migrantes es la diferencia entre el intento de penetrar la frontera de hace dos semanas donde finalmente consiguieron pasar a Ceuta más de 80.000 personas que contrasta con la acción de los guardias fronterizos de ayer 15 de agosto que no dejaron pasar a nadie.

Según los expertos esto es una táctica que busca fines maximalistas a través de medios blandos, que a través de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y Melilla, consiguen redito en su política exterior a base de concesiones de Europa y en particular de España. Con ello quieren ir consiguiendo hitos como el reconocimiento del Sahara como territorio marroquí por parte de España. Garat nos cuenta que aunque Ceuta y Melilla no son los objetivos prioritarios en este momento, sí lo son a largo plazo con la esperanza de terminar anexionándolos.

Un nuevo castigo a España

Los expertos indican que el desencadenante de la entrada masiva en Ceuta fue la visita oficial de Pedro Sánchez en Argelia. Garat cree que esta es la forma que tiene Marruecos de castigarnos por tomar decisiones que no gustan en el país vecino, y que coartan nuestra soberanía. "La reacción de España ante estos castigos es siempre ceder, estamos en manos de lo que quiera marruecos y lo que de verdad podría solucionar el problema es que España deje de ceder y Marruecos vea que tras estas acciones, no hay un beneficio que obtener".

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