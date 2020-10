Vox sobre su moción de censura: "Es un deber ante el Gobierno del fraude y la mentira"

El Congreso debate la moción de censura de Vox, que pretende hacer presidente del Gobierno a su líder Santiago Abascal y que no cuenta con respaldo ni en los partidos del ejecutivo de coalición ni en los de la oposición, por lo que todo apunta a que será la menos votada de las cinco registradas en la democracia constitucional.

Oportunidad para Garriga

El debate ha arrancado con el diputado por Barcelona y candidato del partido a las futuras elecciones en Cataluña, Ignacio Garriga, defendiendo la moción, diciendo que no es una operación de marketing, si no "un deber nacional ante la inacción de las otras fuerzas políticas, que quieren llegar a la Moncloa a lomos de la ruina" provocada por el Gobierno. Dice que no refuerza al ejecutivo social-comunista, ya que no lo requieren. Argumenta que, aunque pierdan, "más perderán los diputados que tengan que explicar la continuidad de este desastre".

Critica a Pedro Sánchez -"símbolo de la mentira y del fraude"-, pero más a Pablo Iglesias -al que hace responsable de las amenazas a Vox- señalando sus diferencias y cambios de opinión. Los califica de derrochadores, de gobernar con "testaferros de asesinos en serie" y los que han "traído la pareja al Gobierno". Acusa a Sánchez de blanquear a los terroristas, es "miserable tratar de reescribir la historia" y que "están decididos a acabar con la Corona".

"Infame" la gestión de la pandemia

Acusa al Gobierno de ocultar el peligro de la pandemia de coronavirus y de mentir sobre sus consecuencias. También que tendrán que explicar ante un juez la compra de suministros sin las debidas garantías: "Mucha gente ha muerto por o que ustedes no han hecho". Garriga dice que estaban en reuniones y estadios en marzo, el fin de semana del 8-M, por no avisar el Gobierno, un agestión criminal y fraudulenta.

Es la intervención inicial, previa a que el candidato, Santiago Abascal, defienda su programa alternativo.