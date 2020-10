Tras la apertura del debate de la moción de investidura por el diputado de Vox por Barcelona Ignacio Garriga, una larga intervención con todo tipo de críticas al ejecutivo, al que ha tildado de miserable, mentiroso y fraudulento, el candidato de la moción, el líder del partido, Santiago Abascal, ha abierto su discurso diciendo que el de Pedro Sánchez "es el peor Gobierno en 80 años de historia" y el que peor ha abordado en el mundo la pandemia. Y ha señalado a los que no apoyen su moción de censura: "Los diputados que le apoyen son responsables de sus fechorías", de lo hecho por "un frente popular en alianza con separatistas", que califica de "antifascismo a todos los crímenes que se han producido bajo sus banderas de odio y miseria".

Oferta de elecciones

Para Abascal es el Gobierno del "mayor engaño y fraude, porque le dijo a los españoles no pactaría con Pablo iglesias ni los que apoyan a la banda terrorista ETA. Califica a Sánchez de "mentiroso sin escrúpulos para mantenerse en el poder". Y tacha su gestión contra el coronavirus de "negligente y criminal". Por esto quiere que se devuelva la palabra a los españoles y se convoquen elecciones, y anuncia que si gana la moción, "no perdemos la esperanza de que algunos caigan del caballo", convocarían elecciones, para explicar cómo recuperar la paz y la prosperidad y "yo me comprometo a que esta vez sea verdad". Hasta entonces formaría un Gobierno reducido de emergencia nacional, con el único objetivo de proteger a los españoles: "Están en peligro la salud, el pan y la patria. es urgente que los españoles sean convocados a las urnas".

Móstoles, no Bruselas

Abascal, ha pedido respeto al PP para su moción de censura y le ha ofrecido construir un alternativa política, cultural, económica y territorial para que sean los propios españoles quienes rescaten a España. "Nadie va a venir a salvarnos. A España sólo la pueden rescatar los españoles", ha recalcado antes de reprochar la actitud de quienes creen que será Bruselas la que pueda salvar al país. Sin referirse explícitamente al PP pero sí mirando a la bancada popular, ha asumido que haya formaciones que consideren que la moción presentada por Vox es estéril e inoportuna y ha asegurado que respeta a quienes así lo crean. Pero ha pedido al mismo tiempo respeto para Vox y para los millones de españoles que ha asegurado que comparten que esta iniciativa es urgente y necesaria para "detener el proceso de destrucción de España". Ha abundado en ese argumento para lamentar que algunos hayan perdido la fe en el pueblo español y sólo pongan su esperanza en Bruselas, en Davos o en otros organismos internacionales. "Tenemos el deber de asumir nuestra responsabilidad histórica. A España sólo la pueden rescatar los españoles", ha reiterado antes de asegurar que los españoles por sí mismos han superado momentos incluso peores que los que ahora atraviesan. Y ha subrayado: "No nos salvará Bruselas. Antes, nos salvará Móstoles otra vez".