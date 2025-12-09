Nueve aviones militares rusos y chinos entran en la zona de defensa aérea de Corea del Sur, que activa sus cazas

El Ejército de Corea del Sur ha informado este martes de que nueve aeronaves militares, siete de Rusia y dos de China, han ingresado de manera sucesiva en su Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ), sobre el mar del Este y el mar del Sur, provocando la activación inmediata de cazas surcoreanos en respuesta. Las autoridades han precisado que, aunque los aviones entraron en la ADIZ, no violaron el espacio aéreo soberano del país.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha detallado que los vuelos se registraron alrededor de las 10:00 hora local, y que los aviones rusos y chinos abandonaron la zona sin incidentes tras la intervención de la fuerza aérea nacional. Las autoridades recalcaron que los aviones fueron detectados antes de ingresar en la ADIZ, lo que permitió ejecutar medidas tácticas preventivas para evitar situaciones inesperadas.

¿Qué es la ADIZ y cómo la gestiona Corea del Sur?

Las zonas de identificación de defensa aérea, conocidas por sus siglas en inglés como ADIZ, no forman parte del espacio aéreo nacional reconocido internacionalmente. Se trata de áreas extendidas alrededor del territorio de un país, establecidas unilateralmente con el objetivo de identificar y monitorear aeronaves que se aproximen, especialmente militares. Los países suelen activar maniobras de "scramble" o despegue rápido de sus cazas cuando detectan aeronaves que no se han identificado o que se acercan a la ADIZ sin autorización.

Corea del Sur y Japón tienen activas estas zonas y realizan operaciones de scramble con frecuencia debido a la presencia de aviones militares rusos y chinos en la región. Este tipo de incursiones, aunque no implican necesariamente una violación del espacio aéreo soberano, generan tensiones y obligan a los países a mantener un alto nivel de vigilancia aérea.

¿Posible ataque militar?

El incidente de este martes sucede dentro de un patrón más amplio de cooperación militar entre Rusia y China en la región del Indo-Pacífico, donde ambos países han realizado vuelos conjuntos cerca de Corea del Sur y Japón en años recientes. Expertos en seguridad regional señalan que estas maniobras tienen un doble objetivo: demostrar capacidad de alcance y proyección militar, y poner a prueba la capacidad de respuesta de los países de la región frente a posibles amenazas.

Por su parte, Corea del Sur ha subrayado que la activación de sus cazas responde a su deber de garantizar la seguridad nacional y prevenir incidentes imprevistos. Este tipo de despliegues también sirven como señal de disuasión ante actividades militares extranjeras no autorizadas cerca de su territorio.

Consecuencias

En términos diplomáticos, Corea del Sur suele emitir protestas formales ante Moscú y Pekín cuando se producen estas incursiones, aunque hasta el momento no se han reportado declaraciones oficiales de Rusia o China sobre el último evento. Los analistas señalan que la continuidad de estos vuelos podría llevar a una mayor militarización del espacio aéreo regional y a un incremento de la vigilancia aérea por parte de Corea del Sur y sus aliados.

El episodio evidencia, una vez más, la tensión latente en la región y la necesidad de mecanismos de control y comunicación entre las potencias para evitar escaladas involuntarias que podrían comprometer la estabilidad en el noreste de Asia.

