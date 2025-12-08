En caso de que hoy se celebraran elecciones, la derecha y la extrema derecha obtendrían el 48,4% de los votos, mientras que la izquierda abarcaría el 37,2%, lo que es hasta 13,5 puntos porcentuales menos que la suma del PP, Vox y la formación de Alvise Pérez, según la encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER.

De esta manera, Vox continúa su tendencia ascendente consiguiendo una estimación de voto del 17,4%, lo que supone cinco puntos más de lo que reunió en las urnas en julio de 2023, cuando no logró una mayoría suficiente para gobernar con el PP. El sondeo también refleja que los populares suben medio punto respecto al barómetro anterior, hasta situarse en el 31%, dos puntos porcentuales menos que en las últimas elecciones generales, mientras que el PSOE baja otro medio punto y se deja casi cuatro desde los comicios, Sumar pierde un punto en apenas un mes y Podemos sube siete décimas. La marca política de Alvise Pérez vuelve a subir hasta colocarse en un 2,3% de estimación de voto.

En cuanto a la intención de voto de los partidos (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, se sitúa en el 6,5%, medio punto menos de lo que alcanzaron en los últimos comicios generales.

Este estudio se llevó a cabo entre los pasados 27 de noviembre y 1 de diciembre coincidiendo con el momento en el que el Tribunal Supremo envió al exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García, a prisión preventiva por su implicación en la presunta trama corrupta centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia, y el PP convocó una manifestación de protesta para exigir el adelanto electoral.Antes de tofo esto, Álvaro García Ortiz dimitió como fiscal general del Estado

El PSOE cae en Extremadura

Por su parte, el último sondeo de NC Report para LA RAZÓN presenta una caída para el PSOE en una de sus comunidades históricamente más fieles: Extremadura. El próximo 21 de diciembre, el panorama político puede cambiar bastante. Según la encuesta, realizada entre el 2 y el 5 de diciembre, el PSOE pasaría de los 28 escaños que cosechó en las autonómicas de 2023 a solo 22, una caída de seis asientos que supone el hundimiento a un mínimo histórico.

Atendiendo a la fidelidad del electorado, solo el 72,5% de quienes apoyaron al PSOE en 2023 repetirían su voto, mientras que un 17% se marcharía al PP, dando lugar a una transferencia masiva e inédita en la región, en la que el propio Pedro Sánchez confía que el arraigo a las siglas frene el previsible batacazo.

Entre los jóvenes, los socialistas mantienen cierta fortaleza, siendo la fuerza más votada entre los 18 y 29 años, con un 16,6%, pero ese dato es insuficiente frente al dominio del PP entre los mayores de 30, donde los populares concentran la mayoría de sus apoyos.

De esta manera, la encuesta confirma un vuelco estructural: el PP sería ahora primera fuerza en Extremadura con 30 escaños, rozando la mayoría absoluta. Vox también crece con fuerza, pasaría de 5 a 8 escaños.

Dos de cada tres ciudadanos reclaman elecciones

Según la encuesta de Sigma Dos para ELMUNDO, dos de cada tres ciudadanos, un 65,7%, reclama ir ya a las urnas porque perciben un Ejecutivo en debilidad parlamentaria y una arquitectura institucional deteriorada: el 87,5%, es decir, casi nueve de cada diez, así lo cree. Entre los populares son el 96,8% los que desean ir a votar y entre los electores de Vox, el 94,5%.

