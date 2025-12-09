Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tezanos niega recibir instrucciones de Moncloa y señala que "ni el CIS ni Sánchez" mienten: "Soy independiente"

Desde hace meses, en la Cámara Alta se investiga su gestión al frente del organismo público.

Tezanos niega instrucciones de Moncloa y enmarca las críticas al CIS en una "estrategia política": "Soy independiente"

Tezanos niega instrucciones de Moncloa y enmarca las críticas al CIS en una "estrategia política": "Soy independiente"EUROPAPRESS

Ángela Clemente
Publicado:

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha asegurado en el Senado que "el Gobierno no miente" y que él no ha recibido nunca "ninguna" instrucción de La Moncloa para llevara cabo los sondeos electorales. Desde hace meses, en la Cámara Alta se investiga su gestión al frente del organismo público.

"17 meses de infamias"

Tezanos

Cuando ha llegado a la sala en la que se ha producido la comparecencia, el presidente del CIS ha señalado ante los periodistas su intención de declarar ante la comisión porque ha aguantado "17 meses de infamias" y "hasta ahora no he tenido la oportunidad de decir nada", en referencia a los trabajos de la comisión.

Preguntado por la senadora de Vox, Paloma Gómez, sobre quién miente más, si el presidente del CIS o el Gobierno, Tezanos respondió que "ni el CIS ni Sánchez", a la vez que añadió que "el Gobierno no miente". Añadía que, durante su mandato, el organismo demoscópico estatal es "absolutamente independiente". "No hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa", afirmó. Sostuvo que la oposición le ataca por "estrategia política" y que los sondeos que hizo su institución fueron los que más se aproximaron a los resultados de las dos últimas elecciones generales.

Además, admite que esto se debe a que, al llegar a su cargo, cambió el "modelo" para los barómetros, porque la sociedad española había cambiado y ya no se podía predecir como antes a quién previsiblemente van a votar los ciudadanos.

Cambio en el comportamiento del electorado

Tezanos ha querido explicar que el CIS modificó los modelos de estimación hacia el conocido como 'método Alaminos-Tezanos' cuando detectó un cambio en el comportamiento del electorado. "Antes existían los electorados de un partido y de otro. Las elecciones dependían del grado de movilización de cada partido. Nosotros, con los datos sociológicos que se iban acumulando, veíamos que las personas que dicen que siempre votan al mismo partido van disminuyendo. Y en este momento ya es casi mayoría los que dicen que en cada momento votan por uno", ha justificado.

