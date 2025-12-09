Se celebra el último pleno del año con las votaciones de la senda de estabilidad o la subida salarial a funcionarios

Este martes 9 de diciembre, el Congreso arranca el último pleno del año. Serán tres jornadas con debates y votaciones clave que van a permitir comprobar los apoyos con los que cuenta el Gobierno, a la vez que mostrarán la tensión política que atraviesa el país, con todos los puentes rotos entre el Ejecutivo y la oposición.

Es el primer pleno que se celebra con el exministro y diputado José Luis Ábalos en prisión y en plena campaña electoral por las elecciones en Extremadura.

Las iniciativas a debatir

Durante la sesión de este martes, se debatirán iniciativas con el fin de, entre otros objetivos, impulsar el uso de las lenguas cooficiales o apoyar a las familias ante la subida de precio de los alimentos, aunque PP y Vox volverán también a llevar al pleno la condena al fiscal general del Estado para exigir a Justicia medidas que garanticen la independencia del Ministerio Público.

Tras la sesión de control al Gobierno del miércoles, el jueves llegarán las votaciones más importantes de esta última sesión, ya que el Gobierno ha vuelto a enviar al Congreso la senda de estabilidad, paso previo al proyecto de Presupuestos, y ha remitido también a la Cámara la subida salarial de los funcionarios y un decreto ley con medidas de corte económico prometidas a Junts.

Senda de estabilidad

Por el momento, el Gobierno no ha conseguido nuevos apoyos para sacar adelante la senda de estabilidad, pero tras dos años con las cuentas prorrogadas, mantiene su intención de presentar el proyecto de Presupuestos generales del Estado para 2026.

Medidas para cumplir con Junts

La semana pasada, el Gobierno aprobó un decreto que posibilita a los ayuntamientos hacer uso del superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles y que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas para dar cumplimiento a los compromisos con Junts.

Se trata de un decreto que se debatirá este jueves, en el que también se incluye una reforma legal para que Cataluña vuelva a gestionar la oferta pública de empleo en los procesos de selección de los funcionarios locales con habilitación nacional.

Este último pleno se produce en plena campaña electoral para las elecciones en Extremadura, que se celebrarán el próximo 21 de diciembre, la que movilizará a los líderes nacionales de las formaciones políticas, y en plena crisis en el PSOE por el caso Salazar.

En el largo orden del día del último pleno del año también destaca la aprobación definitiva de la Ley de Atención a la Clientela tras su paso por el Senado y una reforma de la Ley de Dependencia.

