Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Leire Díez

La conversación entre Leire Díez y Pérez Dolset tras la imputación de Begoña Gómez: "El presidente dijo 'que se limpie todo'"

El exfiscal Stampa grabó la conversación entre la presunta 'fontanera del PSOE' con el empresario Javier Pérez Dolset.

A3 Noticias de la Mañana (08-09-25) Leire Díez comparece en el Senado por los audios sobre la UCO en el entramado del caso Koldo

Leire Díez y Pérez Dolset al plan tras la imputación de Begoña Gómez: "Límpiese" | Atresplayer.com

Publicidad

El pasado martes trascendieron las conversaciones que tuvieron Leire Díez, presunta 'fontanera del PSOE', el exfiscal Stampa y los empresarios Javier Pérez Dolset y Luis del Rivero. En una conversación entre Díez y Dolset, el empresario habla sobre la imputación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. "El presidente dijo 'que se limpie todo'", señalaba Dolset en alusión a Pedro Sánchez. "Límpiese", contestaba Díez. Aquella reunión se produjo el 7 de mayo.

Durante aquella reunión Leire Díez alegó que ella era la mano derecha del exsecretario de Organización del PSOE que actualmente se encuentra en prisión, Santos Cerdán. Ahora, la defensa de Díez solicita al juzgado la retirada de dos acusaciones particulares en la causa. El escrito pide que Víctor de Aldama y Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, dejen de ejercer esa condición.

Retirada de dos acusaciones particulares

La representación de Díez sostiene que el objeto del procedimiento se limita a un intento de recabar información de mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción y que ese marco no alcanza a Aldama ni a García-Castellón. Según el texto remitido al juzgado, la investigación se centra en "una operación para recabar información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción". La defensa plantea una cuestión de legitimación: "¿Cómo podrían ser víctimas o perjudicados los Sres. García Castellón y Víctor Gonzalo de Aldama de estos delitos?".

Con esa premisa, reclama excluir a ambas partes del ejercicio de acusación particular en esta fase del procedimiento. El escrito enmarca los hechos en contactos y comunicaciones orientados a conocer movimientos de órganos investigadores. La tesis de la defensa es que las personas citadas en la solicitud no resultan afectadas por ese ámbito objetivo y que, por tanto, carecen de condición de perjudicados directa o indirectamente.

Contactos con el fiscal Stampa

La causa incorpora referencias a conversaciones mantenidas con el exfiscal Ignacio Stampa. En ese contexto, se recoge que tanto Leire Díez como el empresario Javier Pérez Dolset buscan presuntamente obtener información sobre jueces y fiscales. El relato apunta a ofrecimientos y presiones.

En una de las piezas de audio, se incluye la presentación de Díez ante terceros: "Soy periodista". En otra, el propio fiscal plantea: "¿Lo sabe mi máximo jefe esto?", a lo que Díez responde: "Tú máximo jefe, si no lo sabe hoy lo va a saber tal que mañana. Lo va a saber en breve, no te preocupes", en alusión al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Feijóo pide a Sánchez convocar elecciones para evitar dos años de "parálisis y desgobierno": "Su tiempo se ha acabado"

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 15 de octubre de 2025

Publicidad

España

A3 Noticias de la Mañana (08-09-25) Leire Díez comparece en el Senado por los audios sobre la UCO en el entramado del caso Koldo

La conversación entre Leire Díez y Pérez Dolset tras la imputación de Begoña Gómez: "El presidente dijo 'que se limpie todo'"

Pedro Sánchez y María Jesús Montero

El Gobierno convoca a las autonomías para negociar la senda fiscal en plena tensión con Junts

Fiscal general

García Ortiz denuncia una "actuación desleal" y niega haber filtrado el correo del novio de Ayuso

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 15 de octubre de 2025
Congreso

Feijóo pide a Sánchez convocar elecciones para evitar dos años de "parálisis y desgobierno": "Su tiempo se ha acabado"

Miriam Nogueras
Congreso

Junts carga contra Sánchez tras pedirles que dejen de "abonarse al bloqueo": "Es un cínico y un hipócrita"

Fiscal general del Estado
Juicio fiscal general

Los agentes de la UCO confirman que todos los mensajes del fiscal estaban borrados

La declaración de García Ortiz como acusado está prevista para la tarde, después de que declaren hasta 11 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska
Caso Barbate

La Eurocámara acusa a Interior de obstrucción en el caso Barbate donde murieron dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha

El informe final cita la retirada de la patrullera, constata déficit de medios frente al narco y reclama reactivar unidades especializadas y el reconocimiento de “alto riesgo”.

Los Reyes, junto al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y la primera dama, Peng Liyuan, en Zhongnanhai

Los reyes Felipe y Letizia comparten cena con Xi Jinping y su esposa antes de la jornada clave de su visita de Estado a China

Leire Díez en el Senado

Los audios de Leire Díez con el fiscal Stampa: "Yo soy la persona que ha puesto el PSOE"

Amama

Amama ya ha puesto 25 denuncias contra la Junta de Andalucía por la gestión de los cribados y anuncia doscientas más

Publicidad