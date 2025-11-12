La conversación entre Leire Díez y Pérez Dolset tras la imputación de Begoña Gómez: "El presidente dijo 'que se limpie todo'"

El pasado martes trascendieron las conversaciones que tuvieron Leire Díez, presunta 'fontanera del PSOE', el exfiscal Stampa y los empresarios Javier Pérez Dolset y Luis del Rivero. En una conversación entre Díez y Dolset, el empresario habla sobre la imputación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. "El presidente dijo 'que se limpie todo'", señalaba Dolset en alusión a Pedro Sánchez. "Límpiese", contestaba Díez. Aquella reunión se produjo el 7 de mayo.

Durante aquella reunión Leire Díez alegó que ella era la mano derecha del exsecretario de Organización del PSOE que actualmente se encuentra en prisión, Santos Cerdán. Ahora, la defensa de Díez solicita al juzgado la retirada de dos acusaciones particulares en la causa. El escrito pide que Víctor de Aldama y Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, dejen de ejercer esa condición.

Retirada de dos acusaciones particulares

La representación de Díez sostiene que el objeto del procedimiento se limita a un intento de recabar información de mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción y que ese marco no alcanza a Aldama ni a García-Castellón. Según el texto remitido al juzgado, la investigación se centra en "una operación para recabar información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción". La defensa plantea una cuestión de legitimación: "¿Cómo podrían ser víctimas o perjudicados los Sres. García Castellón y Víctor Gonzalo de Aldama de estos delitos?".

Con esa premisa, reclama excluir a ambas partes del ejercicio de acusación particular en esta fase del procedimiento. El escrito enmarca los hechos en contactos y comunicaciones orientados a conocer movimientos de órganos investigadores. La tesis de la defensa es que las personas citadas en la solicitud no resultan afectadas por ese ámbito objetivo y que, por tanto, carecen de condición de perjudicados directa o indirectamente.

Contactos con el fiscal Stampa

La causa incorpora referencias a conversaciones mantenidas con el exfiscal Ignacio Stampa. En ese contexto, se recoge que tanto Leire Díez como el empresario Javier Pérez Dolset buscan presuntamente obtener información sobre jueces y fiscales. El relato apunta a ofrecimientos y presiones.

En una de las piezas de audio, se incluye la presentación de Díez ante terceros: "Soy periodista". En otra, el propio fiscal plantea: "¿Lo sabe mi máximo jefe esto?", a lo que Díez responde: "Tú máximo jefe, si no lo sabe hoy lo va a saber tal que mañana. Lo va a saber en breve, no te preocupes", en alusión al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.